Степанов розповів, коли очікуються постачання нових вакцин в Україну

План вакцинації в Україні буде доповнюватися в залежності від чітких дат щодо поставок вакцин, і нових контрактів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефір програми «Подробиці тижня» на телеканалі «Інтер» розповів подробиці з постачанням вакцин від коронавірусу в Україну.

«З підписаних і проплачених контактів, ми на сьогодні повинні були отримати вже 3,9 мільйона доз вакцин, це тільки по наших прямих контрактах. Додайте ще сюди ініціативу Covax, яка повинна була с середини лютого надати вакцину, ми малиб щонайменше 5,5 мільйонів доз вакцини в Україні», - каже Степанов.

За словами міністра, план вакцинації в Україні буде доповнюватися в залежності від чітких дат щодо поставок вакцин, і нових контрактів.

«Ми отримали підтвердження від компанії Sinovac Biotech на поставку ще 500 тисяч вакцин. Вони обіцяють відвантажити 500 тисяч доз до 30 квітня. Решту, 1 мільйон доз, протягом травня. Це офіційні підтвердження компанії. Від Covax отримали підтвердження на поставку 1,4 мільйона доз протягом травня, з яких 473 тисячі доз буде Pfizer», - додав Максим Степанов.

Також Степанов розповів, чи вистачає коштів на закупку вакцин в Україні.

«Міністр фінансів рахує в коштах, а я вимушений рахувати в життях. І мені потрібно, щоб статистика від ковіду, і в графі - летальні випадки був 0. Це моя основна мета. І як громадянин, як міністр, якщо мені потрібні кошти, байдуже звідки їх будуть забирати, бо це життя людей і здоров'я. Ми говорили про 15,1 мільярда гривень, і ми наполягаємо на тому, що саме така сума повинна бути виділена на вакцини. В результаті отримали близько 4 мільярдів, зараз додатково зробили перерозподіл ще 6 мільярдів, але ми їх забрали з бюджету міністерства охорони здоров'я з вимогою повернути ці кошти протягом 3 місяців, і міністр фінансів буде робити. Але, треба ще гроші на вакцини у 2022 році, тому що термін вакцин завершиться», – сказав Степанов.

Раніше в Іспанії затримали чоловіка, який навмисно заразив коронавірусом понад 20 людей. Він, будучи хворим на Covid-19 і знаючи про це, продовжував ходити на роботу і погрожував інфікувати інших. Його заарештували за підозрою в умисному завданні шкоди.

Нагадаємо, в Україні станом на 25 квітня 2021 року зафіксовано 7930 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 331 дитина та 98 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3688 осіб, летальних випадків – 231, одужало – 6574 особи, здійснено тестувань – 54270.

Як повідомлялося, 23 квітня, в Україну прибула нова партія вакцини AstraZeneca.

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