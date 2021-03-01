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    Степанов розповів, як почувається після щеплення від Covid-19

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    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов після щеплення від Covid-19 почувається добре - Степанов розповів, як почувається після щеплення від Covid-19
    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов після щеплення від Covid-19 почувається добре

    Міністр після щеплення в кімнаті спостереження поговорив із лікарями та медичним персоналом, які вакцинувались з ним одночасно

    Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що після щеплення від Covid-19 почувається добре.

    Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Під час відвідування опорної Олександрівської лікарні в Києві вакцинувався особисто. Почуваюся добре», –зазначив Степанов.

    Міністр додав, що після щеплення в кімнаті спостереження поговорив із лікарями та медичним персоналом, які вакцинувались з ним одночасно.

    «Щоб зняти абсолютно всі питання про якість і дієвість вакцини, я вніс відповідні зміни до Національного плану вакцинації, що дозволило президентові України та мені зробити щеплення публічно і без порушення нормативних процедур», – повідомив очільник МОЗ.

    Також міністр наголосив, що на першому етапі головна ціль – безпека медиків та військових. Вони несуть на собі найбільший тягар з точки зору національної безпеки і повинні бути захищеними.

    До слова, китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

    У понеділок, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

    Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

    Також Степанов зізнався, що популяризація вакцинації знизить ризики невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах.

    Раніше очільник МОЗ обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7. За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

    Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

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        Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я міністр Україна Максим Степанов щеплення вакцинація
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