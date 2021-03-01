Степанов розповів, як почувається після щеплення від Covid-19

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов після щеплення від Covid-19 почувається добре

Міністр після щеплення в кімнаті спостереження поговорив із лікарями та медичним персоналом, які вакцинувались з ним одночасно

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов стверджує, що після щеплення від Covid-19 почувається добре.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Під час відвідування опорної Олександрівської лікарні в Києві вакцинувався особисто. Почуваюся добре», –зазначив Степанов.

Міністр додав, що після щеплення в кімнаті спостереження поговорив із лікарями та медичним персоналом, які вакцинувались з ним одночасно.

«Щоб зняти абсолютно всі питання про якість і дієвість вакцини, я вніс відповідні зміни до Національного плану вакцинації, що дозволило президентові України та мені зробити щеплення публічно і без порушення нормативних процедур», – повідомив очільник МОЗ.

Також міністр наголосив, що на першому етапі головна ціль – безпека медиків та військових. Вони несуть на собі найбільший тягар з точки зору національної безпеки і повинні бути захищеними.

До слова, китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня.

У понеділок, 1 березня, глава МОЗ України Максим Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення.

Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Також Степанов зізнався, що популяризація вакцинації знизить ризики невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах.

Раніше очільник МОЗ обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7. За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.