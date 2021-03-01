Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації

Степанов вже вакцинувався проти Covid-19

У понеділок, 1 березня, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ № 369, у якому закликав публічних та громадських діячів популяризувати вакцинацію серед населення.

«Враховуючи успішний іноземний досвід залучення лідерів (перших осіб) держав, громадських діячів, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот тощо до участі в комунікаційних кампаніях, з метою популяризації вакцинації та підвищення довіри населення до вакцинації, рекомендується проведення публічних вакцинальних сесій проти коронавірусної хвороби Covid-19 для публічних осіб в Україні на початку кампанії, зокрема президента України та міністра охорони здоров’я України», – йдеться в наказі Міністерства охорони здоров’я.

Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Також Степанов зізнався, що популяризація вакцинації знизить ризики невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах.

Раніше очільник МОЗ обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7. За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.