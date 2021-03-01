Відкрився запис на вакцинацію від Covid-19. Як це зробити

Кожен українець може записатися у список очікування на вакцинацію від коронавірусу

Сьогодні, 1 березня, розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

«Відсьогодні українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти Covid-19 онлайн або за телефоном гарячої лінії. База надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами», – зазначив Шмигаль.

Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна:

через додаток «Дія»,

портал «Дія»,

через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

«Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту», – розповів Федоров.

Нагадаємо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Згідно з урядовим планом насамперед вакцинуватиметься медперсонал.

Станом на ранок 1 березня в Україні щеплена 3141 особа.

Oxford/AstraZeneca (CoviShield) – це друга вакцина, зареєстрована в нашій країні. Першою була Pfizer/BioNTech. Раніше у МОЗ заявляли, що Україна не використовуватиме вакцини з ефективністю менше 70%, якщо ж на практиці ефективність закуплених вакцин виявиться нижчою, то виробник має повернути кошти.

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