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    Відкрився запис на вакцинацію від Covid-19. Як це зробити

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    Насамперед вакцинується медперсонал - Відкрився запис на вакцинацію від Covid-19. Як це зробити
    Насамперед вакцинується медперсонал
    Фото: Київська ОДА

    Кожен українець може записатися у список очікування на вакцинацію від коронавірусу

    Сьогодні, 1 березня, розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського.

    «Відсьогодні українці зможуть записатися на безкоштовну вакцинацію проти Covid-19 онлайн або за телефоном гарячої лінії. База надісланих заявок дасть змогу чітко організувати логістику та в максимально стислі строки забезпечити людей безпечними вакцинами», – зазначив Шмигаль.

    Віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що записатися на вакцинацію можна:

    • через додаток «Дія»,
    • портал «Дія»,
    • через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я.

    «Це високоякісний онлайн-продукт, де кожен українець може записатися у список очікування. Коли, згідно з дорожньою картою з вакцинації, настане відповідний етап, громадянам, які будуть в електронній черзі, запропонують записатись до пункту щеплення, обравши конкретну дату та час візиту», – розповів Федоров.

    Нагадаємо, 25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Згідно з урядовим планом насамперед вакцинуватиметься медперсонал.

    Станом на ранок 1 березня в Україні щеплена 3141 особа.

    Oxford/AstraZeneca (CoviShield) – це друга вакцина, зареєстрована в нашій країні. Першою була Pfizer/BioNTech. Раніше у МОЗ заявляли, що Україна не використовуватиме вакцини з ефективністю менше 70%, якщо ж на практиці ефективність закуплених вакцин виявиться нижчою, то виробник має повернути кошти.

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    Теги: українці щеплення вакцинація Михайло Федоров Денис Шмигаль коронавірус
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