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    Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня

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    Coronavac має надійти в Україну до кінця тижня&nbsp; - Китайська вакцина від коронавірусу прибуде в Україну до 6 березня
    Coronavac має надійти в Україну до кінця тижня 
    Фото з відкритих джерел

    Міністр нагадав, що за вакцину вже заплачено

    Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна очікує на отримання китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac до 6 березня. Про це він розповів у коментарі Інтерфаксу.

    «Ми очікуємо постачання Coronavac, за контрактом вакцина має бути поставлена до 6 березня з наданням всіх документів щодо ефективності», – зазначив Степанов.

    Він уточнив, що дана партія вакцин вже оплачена і «держава повністю захищена з точки зору банківських гарантій».

    Сьогодні Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення. Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

    Також Степанов зізнався, що популяризація вакцинації знизить ризики невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах.

    Раніше очільник МОЗ обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7. За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

    Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.


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    Теги: міністр Китай Україна Максим Степанов щеплення вакцинація
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