Степанов першим із урядовців вакцинувався від Covid-19 (відео)

Міністр показав приклад, що треба вакцинуватися від коронавірусу

Сьогодні, 1 березня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вакцинувався проти Covid-19. Він це зробив публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва.

Процес вакцинації транслювався на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Степанов отримав щеплення індійською вакциною Covishield.

«Це точно захист, це точно тебе захистить… Якщо вакцинувався, то не захворієш взагалі або в легкій формі перенесеш», – сказав він журналістам.

Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

Згідно з урядовим планом насамперед вакцинуватиметься медперсонал.

Станом на ранок 1 березня в Україні щеплена 3141 особа.

Oxford/AstraZeneca (CoviShield) – це друга вакцина, зареєстрована в нашій країні. Першою була Pfizer/BioNTech. Раніше у МОЗ заявляли, що Україна не використовуватиме вакцини з ефективністю менше 70%, якщо ж на практиці ефективність закуплених вакцин виявиться нижчою, то виробник має повернути кошти.

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