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    Степанов першим із урядовців вакцинувався від Covid-19 (відео)

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    Перед щепленням лікарі перевірили стан здоров'я Максима Степанова - Степанов першим із урядовців вакцинувався від Covid-19 (відео)
    Перед щепленням лікарі перевірили стан здоров'я Максима Степанова
    Фото: скріншот відео

    Міністр показав приклад, що треба вакцинуватися від коронавірусу

    Сьогодні, 1 березня, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вакцинувався проти Covid-19. Він це зробив публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва.

    Процес вакцинації транслювався на сторінці Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

    Степанов отримав щеплення індійською вакциною Covishield.

    «Це точно захист, це точно тебе захистить… Якщо вакцинувався, то не захворієш взагалі або в легкій формі перенесеш», – сказав він журналістам.

    Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

    Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

    25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

    Згідно з урядовим планом насамперед вакцинуватиметься медперсонал.

    Станом на ранок 1 березня в Україні щеплена 3141 особа.

    Oxford/AstraZeneca (CoviShield) – це друга вакцина, зареєстрована в нашій країні. Першою була Pfizer/BioNTech. Раніше у МОЗ заявляли, що Україна не використовуватиме вакцини з ефективністю менше 70%, якщо ж на практиці ефективність закуплених вакцин виявиться нижчою, то виробник має повернути кошти.

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    Теги: Максим Степанов щеплення вакцинація коронавірус
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