Степанов обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7

У міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів робочу зустріч з послами G7 в Україні.

Про це голова МОЗ повідомив у своєму Facebook.

«Обговорили кілька ключових питань, зокрема: стратегію МОЗ по боротьбі з Covid–19, програму вакцинації українців, кампанію з популяризації вакцинації та подальші плани щодо реформування медичної галузі в цілому», – повідомив Степанов.

За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

Сторони також обговорили стратегію популяризації вакцинації.

«Звірили позиції по «паспортам вакцинації». Розумію, так чи інакше ми на рівні цивілізованих країн маємо ухвалити єдині правила. Однак переконаний, що вони не можуть і не повинні стати інструментом інституційної сегрегації або призводити до порушення ключових прав і свобод людини», – повідомив міністр.

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTec розпочали дослідження впливу на організм людини третьої дози препарату. Третю ін’єкцію людям зроблять щонайменше через півроку після останньої дози. Наразі відомо, що Pfizer має 94% ефективності за умови двоетапної вакцинації.

Очільник МОЗ Максим Степанов запевняє, що Україна готова забезпечити належне зберігання вакцини Pfizer. Рааніше в Офісі президента заявили, що вакцина Pfizer з'явиться в Україні не раніше березня.

У багатьох країнах світу вакцинація розпочалася ще в грудні 2020 року. В Україну першу офіційну ковід-вакцину Covishield привезли із Індії лише 23 лютого. А вже 24 лютого перше ковід-щеплення в Україні отримав лікар із Черкас.

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