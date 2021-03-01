Захворюваність на коронавірус у світі збільшилась вперше за сім тижнів

З початку пандемії в світі заразилися коронавірусом понад 113 млн осіб

ВООЗ відзначила зростання темпів заражень Covid-19 у світі

Число нових випадків інфікування коронавірусом нового типу минулого тижня виросло вперше за сім тижнів. Про підвищення захворюваності повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус, передає Reuters

«Якщо країни покладаються лише на вакцини, вони роблять помилку. Заходи громадського здоров'я - все ще основа боротьби з пандемією», - заявив він.

За словами глави ВООЗ, багато країн послабили заборонні заходи, необхідні для перемоги над епідемією, і тому підвищення числа нових випадків «хоч і розчаровує, але не є несподіванкою». Він також розповів про іншу помилку влади: деякі країни в першу чергу роблять щеплення молодим і здоровим громадянам, яким інфекція загрожує менше, ніж старим.

Раніше Гебреєсус назвав умову ефективності вакцинації від коронавірусу. За його словами, проведення прищепної кампанії має відбуватися повсюдно. Він також закликав країни пояснити своїм громадянам, що для захисту від коронавірусу необхідна не лише їхня вакцинація, а й проведення щеплень в усьому іншому світі.

ВООЗ працює, щоб краще зрозуміти причину зростання кількості нових заражень коронавірусом.

«У деяких випадках це, здається, пов'язано з ослабленням заходів громадської охорони здоров'я, тривалій циркуляції штамів і з тим, що люди втрачають пильність», - підсумував гендиректор ВООЗ.

З початку пандемії в світі заразилися коронавірусом понад 113 млн осіб, понад 2,5 млн померли.

До слова, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна очікує на отримання китайської вакцини від коронавірусу компанії Sinovac до 6 березня.

Сьогодні Степанов наказав популяризувати вакцинацію та попросив Зеленського зробити щеплення. Степанов вже вакцинувався проти Covid-19. Він зробив це публічно в Олександрівській клінічній лікарні Києва. Міністр зазначив, що своїм прикладом доводить безпеку вакцини, яка є в Україні.

Також Степанов зізнався, що популяризація вакцинації знизить ризики невикористання доз вакцин, які поставляються у багатодозних флаконах.

Раніше очільник МОЗ обговорив «паспорти вакцинації» з послами G7. За його словами, у міністерстві запланували п'ять основних етапів вакцинації і планують завершити основні заходи до осені цього року.

Нагадаємо, 1 березня розпочав роботу сайт для запису українців на вакцинацію від коронавірусу.

25 лютого в Україні нарешті стартувала кампанія з вакцинації. Минулого тижня ми отримали першу партію вакцини CoviShield проти коронавірусу. Це аналог оригінального препарату Oxford/AstraZeneca.

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