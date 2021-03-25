  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Степанов запевнив: медики розслідують кожен випадок смерті протягом 30 днів після вакцинації

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Степанов запевнив: медики розслідують кожен випадок смерті протягом 30 днів після вакцинації

    Рослідування проводиться, незалежно від причини смерті людини

    Медики розслідують кожен випадок смерті, який стався з будь–якою людиною, яка померла протягом 30 днів після вакцинації.

    Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю «Радіо Свобода«.

    Він наголосив, що смерть в Одеській області військової, яка мала щеплення від COVID–19, ніяк не пов’язана з вакцинацією.

    «Зв’язок між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca – оскільки вже тут перевірку зробили всі європейські країни, окремо регулятор Європейська медична агенція, ВООЗ – і не встановлено жодного навіть натяку на зв’язок між вакцинацією і смертю людини від якихось захворювань серцево-судинних. Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей, я маю на увазі в абсолютних цифрах, буде, умовно кажучи, помирати. Якщо людина зробила вакцину, а наступного дня у неї стався інфаркт, бо вона мала серйозне серцево-судинне захворювання – це ж ніяким чином не пов’язано», – каже міністр.

    Як повідомлялося, 23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовиця за контрактом. Військова отримала щеплення вакциною Covishield 21 березня. Судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

    Нагадаємо, з 24 лютого в Україні проводиться вакцинація індійським препаратом Covishield. Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield.

    За словами очільника МОЗ Максима Степанова, побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків.

    Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac. Постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії в Україну планується 25 березня.

    Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.

    Читайте також:
    Теги: міністр смерть Україна Максим Степанов щеплення вакцинація ВООЗ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies