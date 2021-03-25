Степанов запевнив: медики розслідують кожен випадок смерті протягом 30 днів після вакцинації

Рослідування проводиться, незалежно від причини смерті людини

Медики розслідують кожен випадок смерті, який стався з будь–якою людиною, яка померла протягом 30 днів після вакцинації.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю «Радіо Свобода«.

Він наголосив, що смерть в Одеській області військової, яка мала щеплення від COVID–19, ніяк не пов’язана з вакцинацією.

«Зв’язок між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca – оскільки вже тут перевірку зробили всі європейські країни, окремо регулятор Європейська медична агенція, ВООЗ – і не встановлено жодного навіть натяку на зв’язок між вакцинацією і смертю людини від якихось захворювань серцево-судинних. Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей, я маю на увазі в абсолютних цифрах, буде, умовно кажучи, помирати. Якщо людина зробила вакцину, а наступного дня у неї стався інфаркт, бо вона мала серйозне серцево-судинне захворювання – це ж ніяким чином не пов’язано», – каже міністр.

Як повідомлялося, 23 березня в Одеській області в позаслужбовий час померла військовослужбовиця за контрактом. Військова отримала щеплення вакциною Covishield 21 березня. Судмедекспертиза встановила, що причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Нагадаємо, з 24 лютого в Україні проводиться вакцинація індійським препаратом Covishield. Станом на кінець березня в Україну доставили лише 500 тис доз індійської вакцини Covishield.

За словами очільника МОЗ Максима Степанова, побічні ефекти після щеплення від коронавірусу в Україні зафіксовані у менш як 0,5% випадків.

Як відомо, 9 березня в Україні зареєстрували вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac. Постачання вакцини CoronaVac китайської фармкомпанії в Україну планується 25 березня.

Україна веде перемовини з усіма світовими виробниками вакцини від корнавірусу, а з шістьома з них уже підписано попередні угоди. Три вакцини вже зареєстровано – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Sinovac.