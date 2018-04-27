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    Новини здоров'я

    Супрун дала кілька порад, як відновити сили, якщо ви багато працюєте

    Сон, рух і правильне харчування допоможуть відновити сили, якщо ви багато працюєте
    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала кілька порад, як відновити сили, якщо ви багато працюєте. Про це Супрун написала у Facebook. №1 – Спіть Якщо ви не спите – ви не відпочиваєте, а якщо не відпочиваєте – втома вас ніколи не залишить. Тому сон – це перше, на що потрібно звернути увагу, якщо ви постійно
    • 27 Квiтня, 06:29
    • Розсилка

    Сон, рух і правильне харчування допоможуть відновити сили, якщо ви багато працюєте

    В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала кілька порад, як відновити сили, якщо ви багато працюєте.

    Про це Супрун написала у Facebook.

    №1 – Спіть

    Якщо ви не спите – ви не відпочиваєте, а якщо не відпочиваєте – втома вас ніколи не залишить. Тому сон – це перше, на що потрібно звернути увагу, якщо ви постійно відчуваєте себе втомленими.

    Дорослим у віці від 18-60 років потрібно спати не менше 7 годин на добу, дітям 6-12 років потрібно спати по 9-12 годин на добу, 13-18 років – 8-10 годин.

    Намагайтеся засинати і прокидатися в однаковий час, а щоб поліпшити якість сну, не користуйтеся електронними пристроями, уникайте переїдання, вживання кофеїну та алкоголю перед сном.

    №2 – Більше рухайтеся

    Фізична активність – остання річ, яка може прийти в голову, коли ви втомилися. Проте дослідження показують, що навіть помірне збільшення кількості фізичних вправ може істотно підвищити рівень енергії. Рівень необхідної фізичної активності може змінюватись в залежності від вашого віку, статі, ваги і фізичної підготовки.

    №3 – Стежте за харчуванням і пийте достатньо води

    Неправильне харчування і недостатня кількість спожитих калорій можуть викликати втому. Тому важливо харчуватися збалансовано і пити достатньо води.

    Окремі поради для збереження енергії і боротьби з втомою:

    • Вживайте їжу частіше (раз у пару годин), але меншими порціями.
    • Звертайте увагу, що різні продукти перетворюються в енергію різними темпами. Наприклад, прості цукри (це те печиво, яке ви купуєте) можуть дати вам швидкий, але нетривалий підйом сил, зате цільнозернові продукти і здорові ненасичені жири, дадуть енергію на тривалий час.
    • Розумно вживайте кофеїн. Він може збільшити або зменшити рівень енергії в залежності від того, коли і скільки його вживати. Не вживайте багато кофеїну після обіду і перед сном.

    Якщо зміна способу життя вам не допомагає – варто звернутися до лікаря.

    Постійна втома може бути симптомом багатьох захворювань, в тому числі діабету, серцево-судинних хвороб, артриту, анемії, захворювань щитовидної залози, апное або синдрому хронічної втоми.

    Раніше Супрун розповіла, як правильно чистити зуби.

    Нагадаємо, раніше Супрун розказала, що не треба боятися протягів, а навпаки слід частіше провітрювати приміщення.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я продукти Уляна Супрун
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