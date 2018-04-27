Супрун дала кілька порад, як відновити сили, якщо ви багато працюєте
- 27 Квiтня, 06:29
-
Розсилка
Сон, рух і правильне харчування допоможуть відновити сили, якщо ви багато працюєте
В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала кілька порад, як відновити сили, якщо ви багато працюєте.
Про це Супрун написала у Facebook.
№1 – Спіть
Якщо ви не спите – ви не відпочиваєте, а якщо не відпочиваєте – втома вас ніколи не залишить. Тому сон – це перше, на що потрібно звернути увагу, якщо ви постійно відчуваєте себе втомленими.
Дорослим у віці від 18-60 років потрібно спати не менше 7 годин на добу, дітям 6-12 років потрібно спати по 9-12 годин на добу, 13-18 років – 8-10 годин.
Намагайтеся засинати і прокидатися в однаковий час, а щоб поліпшити якість сну, не користуйтеся електронними пристроями, уникайте переїдання, вживання кофеїну та алкоголю перед сном.
№2 – Більше рухайтеся
Фізична активність – остання річ, яка може прийти в голову, коли ви втомилися. Проте дослідження показують, що навіть помірне збільшення кількості фізичних вправ може істотно підвищити рівень енергії. Рівень необхідної фізичної активності може змінюватись в залежності від вашого віку, статі, ваги і фізичної підготовки.
№3 – Стежте за харчуванням і пийте достатньо води
Неправильне харчування і недостатня кількість спожитих калорій можуть викликати втому. Тому важливо харчуватися збалансовано і пити достатньо води.
Окремі поради для збереження енергії і боротьби з втомою:
- Вживайте їжу частіше (раз у пару годин), але меншими порціями.
- Звертайте увагу, що різні продукти перетворюються в енергію різними темпами. Наприклад, прості цукри (це те печиво, яке ви купуєте) можуть дати вам швидкий, але нетривалий підйом сил, зате цільнозернові продукти і здорові ненасичені жири, дадуть енергію на тривалий час.
- Розумно вживайте кофеїн. Він може збільшити або зменшити рівень енергії в залежності від того, коли і скільки його вживати. Не вживайте багато кофеїну після обіду і перед сном.
Якщо зміна способу життя вам не допомагає – варто звернутися до лікаря.
Постійна втома може бути симптомом багатьох захворювань, в тому числі діабету, серцево-судинних хвороб, артриту, анемії, захворювань щитовидної залози, апное або синдрому хронічної втоми.
Раніше Супрун розповіла, як правильно чистити зуби.
Нагадаємо, раніше Супрун розказала, що не треба боятися протягів, а навпаки слід частіше провітрювати приміщення.