Супрун: Остеохондроз – це великий комерційний міф сучасності

«Остеохондроз - діагноз, з яким ви можете лікуватися дуже довго і ніяк не вилікуватися»

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що діагноз «остеохондроз» – це великий комерційний міф сучасності. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook. «Остеохондроз - діагноз, з яким ви можете лікуватися дуже довго і ніяк не вилікуватися. Він твердо стоїть в списку разом з дисбактеріозом і



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Уляна Супрун

«Остеохондроз - діагноз, з яким ви можете лікуватися дуже довго і ніяк не вилікуватися»

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що діагноз «остеохондроз» – це великий комерційний міф сучасності. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Остеохондроз - діагноз, з яким ви можете лікуватися дуже довго і ніяк не вилікуватися. Він твердо стоїть в списку разом з дисбактеріозом і вегето-судинною дистонію та є великим комерційним міфом сучасності», - написала вона.

Супрун зазначає, що в міжнародній класифікації хвороб остеохондроз існує, проте його специфіка істотно відрізняється від того, як його трактують деякі лікарі в Україні.

«Це група рідкісних захворювань, що пов’язані з порушенням нормального розвитку росту кісток з ураженням центрів окостеніння в епіфізі. Як правило, починається в дитинстві як дегенеративний або некротичний стан... В Україні ж, відвідуючи лікаря, який не послуговується міжнародними протоколами, на скарги про біль у спині пацієнт може почути, що в нього остеохондроз», - пише Супрун.

«За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) біль в спині - одна з найбільш поширених причин звернення пацієнтів за медичною допомогою. Коли пацієнт у західних країнах звертається з такими скаргами, лікарі використовують симптоматичний діагноз – «back pain» (просто біль в спині), при якому рекомендують максимальне збереження фізичної активності, лікувальні вправи або нестероїдні знеболювальні препарати. Додаткове обстеження призначають тільки тоді, коли пацієнт повідомляє про відповідні симптоми, прикладом яких є порушення чутливості кінцівок, слабкість в м’язах, порушення функції органів тазу, поява болю вночі. Зазвичай ці симптоми виникають за наявності серйозної патології хребта, проте виявляють їх не більш ніж в 1% випадків. Такі патології включають пухлинні захворювання, переломи, гнійно-запальні процеси, туберкульоз. Болі в спині можуть виникати також і при захворюваннях внутрішніх органів і не мати відношення до хребта (як захворювання підшлункової залози, нирок, органів тазу)», - зазначає вона.

Також Супрун написала рекомендації при болях в спині:

- залишатися рухомим наскільки це можливо і намагатися продовжувати свою щоденну діяльність. Тривала відсутність активності може погіршити стан;

- виконувати прості вправи для спини;

- приймати протизапальні знеболюючі засоби (після консультації з лікарем).

Вона додає, що думка про те, що сильний біль вимагає агресивного знеболювання, є помилковою. Краще починати зі звичайного знеболюючого препарату. За результатами досліджень, сильні знеболюючі, які, наприклад, містять опіоїди, не забезпечують більш ефективного полегшення болю і мають більший потенціал для заподіяння шкоди організму.

«Якщо біль не зникає протягом місяця, заважає виконувати щоденну діяльність та з часом погіршується - лікар призначить додаткове лікування», - пише Супрун.

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