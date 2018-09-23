Супрун пояснила, чим загрожує надмірне занепокоєння здоров'ям
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Розсилка
Страх захворіти на серйозну хворобу може негативно позначатися на повсякденному житті
В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун попередила, що надмірне занепокоєння станом здоров'я, яке стає нав'язливим, може зашкодити, і такий синдром називають health anxiety або ж тривога щодо здоров'я.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
«Зазвичай люди, які мають такий синдром, постійно переживають за свій стан здоров’я. Прості симптоми, як-от біль в горлі чи підвищення температури, вони можуть сприймати як симптом серйозної хвороби. Через це постійно роблять додаткові аналізи чи обстеження, які часто самі собі призначають, та шукають годинами інформацію в інтернеті про хвороби. Ще гірше, коли страх виявити хворобу призводить до зворотних наслідків - людина взагалі починає нехтувати візитами до лікаря», - зазначила Супрун.
За її словами, страх захворіти на серйозну хворобу може негативно позначатися на повсякденному житті. Крім того, науковці зазначають, що сама надмірна тривога і стрес підвищують ризики появи реальних, вже не надуманих хвороб, наприклад, серцево-судинних захворювань, а додатковий стрес впливає на появу шкідливих звичок.
«Передусім хочу зазначити, що переживати за своє здоров’я - нормально та корисно. Але коли думки про це стають нав'язливими — це негативно позначається на щоденному житті людини та її близьких. У такому випадку варто якнайшвидше розв'язувати проблему», - наголосила в.о. міністра.
Вона порадила вести щоденник, у який записувати те, що найбільше непокоїть з приводу здоров’я: «Це допоможе проаналізувати ситуацію та зрозуміти, які проблеми варті уваги. Британська служба охорони здоров’я навіть розробила окремий гайд з порадами як вести такі записи. Наразі ми перекладаємо ці поради та опублікуємо найближчим часом».
Водночас Супрун застерегла, що інтернет не завжди хороший порадник, а також закликала не ставити самостійно діагноз: «Існують наукові дослідження, які вказують, що лікарі діагностують у два рази краще, ніж онлайн ресурси, які для цього створені».
Крім того, за її словами, слід намагатися відволіктись на інші справи, консультуватися зі своїм лікарем, адже в деяких випадках він може призначити спеціальне лікування або ж направити до психотерапевта.
Водночас вона закликала обрати сімейного лікаря, який стежитиме за вашим здоров’ям, рекомендуватиме потрібні огляди та позбавить вас непотрібного занепокоєння.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр заявив, що Уляна Супрун ефективно працює, медична реформа реалізується, а її поради щодо здорового способу життя у соціальних мережах нікому не заважають.