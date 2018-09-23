Супрун пояснила, чим загрожує надмірне занепокоєння здоров'ям



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В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун

Страх захворіти на серйозну хворобу може негативно позначатися на повсякденному житті

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун попередила, що надмірне занепокоєння станом здоров'я, яке стає нав'язливим, може зашкодити, і такий синдром називають health anxiety або ж тривога щодо здоров'я.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Зазвичай люди, які мають такий синдром, постійно переживають за свій стан здоров’я. Прості симптоми, як-от біль в горлі чи підвищення температури, вони можуть сприймати як симптом серйозної хвороби. Через це постійно роблять додаткові аналізи чи обстеження, які часто самі собі призначають, та шукають годинами інформацію в інтернеті про хвороби. Ще гірше, коли страх виявити хворобу призводить до зворотних наслідків - людина взагалі починає нехтувати візитами до лікаря», - зазначила Супрун.

За її словами, страх захворіти на серйозну хворобу може негативно позначатися на повсякденному житті. Крім того, науковці зазначають, що сама надмірна тривога і стрес підвищують ризики появи реальних, вже не надуманих хвороб, наприклад, серцево-судинних захворювань, а додатковий стрес впливає на появу шкідливих звичок.

«Передусім хочу зазначити, що переживати за своє здоров’я - нормально та корисно. Але коли думки про це стають нав'язливими — це негативно позначається на щоденному житті людини та її близьких. У такому випадку варто якнайшвидше розв'язувати проблему», - наголосила в.о. міністра.

Вона порадила вести щоденник, у який записувати те, що найбільше непокоїть з приводу здоров’я: «Це допоможе проаналізувати ситуацію та зрозуміти, які проблеми варті уваги. Британська служба охорони здоров’я навіть розробила окремий гайд з порадами як вести такі записи. Наразі ми перекладаємо ці поради та опублікуємо найближчим часом».

Водночас Супрун застерегла, що інтернет не завжди хороший порадник, а також закликала не ставити самостійно діагноз: «Існують наукові дослідження, які вказують, що лікарі діагностують у два рази краще, ніж онлайн ресурси, які для цього створені».

Крім того, за її словами, слід намагатися відволіктись на інші справи, консультуватися зі своїм лікарем, адже в деяких випадках він може призначити спеціальне лікування або ж направити до психотерапевта.

Водночас вона закликала обрати сімейного лікаря, який стежитиме за вашим здоров’ям, рекомендуватиме потрібні огляди та позбавить вас непотрібного занепокоєння.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр заявив, що Уляна Супрун ефективно працює, медична реформа реалізується, а її поради щодо здорового способу життя у соціальних мережах нікому не заважають.