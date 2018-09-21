Гройсман прокоментував медичні поради Супрун у Facebook



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Володимир Гройсман підтримав Уляну Супрун в її активності у соцмережах

Глава уряду визнав, що команда МОЗ припускається помилок, але «без цього неможливо»

Прем'єр заявляє, що Уляна Супрун ефективно працює, медична реформа реалізується, а її поради щодо здорового способу життя у соціальних мережах нікому не заважають.

Так Гройсман відреагував під час години запитань до уряду у Верховній Раді на вимогу лідера Радикальної партії Олега Ляшка про відставку Супрун.

«За жанром я мав би щось різке сказати на адресу Уляни. Але послухайте мене уважно. Якщо ви вважаєте, що це тільки те робить (надає поради у Facebook) в.о міністра та команда міністерства, тоді ви не зовсім об'єктивний», - сказав Гройсман.

Він нагадав, що МОЗ, зокрема, змогло змінити систему державних закупівель ліків, де була велика корупція, створити Національну службу здоров’я.

«Ми розбудуємо центри кардіохірургії, які будуть рятувати людям життя», - додав прем'єр-міністр.

Водночас він визнав, що команда міністерства припускається помилок, але без цього неможливо.

«А що стосується порад, думаю, що безкоштовні поради кожен сприймає по-різному», - додав Гройсман.

У свою чергу Голова Верховної ради Андрій Парубій підтримав Супрун за те, що вона бореться з корупцією у медичній сфері, а також запевнив, що він особисто активно користується її порадами щодо здорового способу життя.

Зазначимо, що сьогодні уряд презентує у Раді проект бюджету-2019.