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    Здоров'я

    Гройсман прокоментував медичні поради Супрун у Facebook

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    Володимир Гройсман підтримав Уляну Супрун в її активності у соцмережах - Гройсман прокоментував медичні поради Супрун у Facebook
    Володимир Гройсман підтримав Уляну Супрун в її активності у соцмережах

    Глава уряду визнав, що команда МОЗ припускається помилок, але «без цього неможливо»

    Прем'єр заявляє, що Уляна Супрун ефективно працює, медична реформа реалізується, а її поради щодо здорового способу життя у соціальних мережах нікому не заважають.

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    Так Гройсман відреагував під час години запитань до уряду у Верховній Раді на вимогу лідера Радикальної партії Олега Ляшка про відставку Супрун.

    «За жанром я мав би щось різке сказати на адресу Уляни. Але послухайте мене уважно. Якщо ви вважаєте, що це тільки те робить (надає поради у Facebook) в.о міністра та команда міністерства, тоді ви не зовсім об'єктивний», - сказав Гройсман.

    Він нагадав, що МОЗ, зокрема, змогло змінити систему державних закупівель ліків, де була велика корупція, створити Національну службу здоров’я.

    «Ми розбудуємо центри кардіохірургії, які будуть рятувати людям життя», - додав прем'єр-міністр.

    Водночас він визнав, що команда міністерства припускається помилок, але без цього неможливо.

    «А що стосується порад, думаю, що безкоштовні поради кожен сприймає по-різному», - додав Гройсман.

    У свою чергу Голова Верховної ради Андрій Парубій підтримав Супрун за те, що вона бореться з корупцією у медичній сфері, а також запевнив, що він особисто активно користується її порадами щодо здорового способу життя.

    Зазначимо, що сьогодні уряд презентує у Раді проект бюджету-2019.

     

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