Супрун пояснила, як збирати врожай без шкоди для здоров'я



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Супрун закликала остерігатися бактерій, що живуть в землі, зокрема правця

Збір урожаю є своєрідним тренуванням для м'язів, яке називають агрофітнесом, заявила Супрун

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала поради українцям, як провести збір врожаю без шкоди для власного здоров'я.

Супрун зазначила на своїй сторінці у Facebook, що збір урожаю є своєрідним тренуванням для м'язів, яке називають агрофітнесом. За її словами, він приносить користь психічному здоров'ю через знаходження людини на свіжому повітрі.

«Свіже повітря і зелень навколо сприяють зниженню рівня гормону кортизолу в організмі, що у свою чергу зменшує напругу і симптоми тривожності. Садівництво навіть вводять в деяких клініках для людей з психічними хворобами», - додала вона.

Використання садових інструментів, за даними глави МОЗ, сприяє розвитку м'язів рук, спини та ніг.

«Тому їх можна вважати аеробними вправами на зміцнення м'язів», - пише Супрун.

Серед шкоди, яку може принести агрофітнес, Супрун виділила ризик отримати травму, болі в м'язах та суглобах.

«Щоб дачний сезон був корисним і безпечним, слід чергувати види діяльності, працювати нетривало і слідкувати за самопочуттям - робити паузи, розминатися і відпочивати на наступний день», - радить глава МОЗ.

Також вона закликала остерігатися бактерій, що живуть в землі, зокрема правця. Щоб не заразитися ним, слід кожні 10 років робити щеплення. Серед інших порад - працювати в закритому взутті та одязі (в тому числі рукавицях), захищатися від сонця й пити достатньо води.

Раніше Супрун запевнила, сидіння перед комп‘ютером не шкідливе для зору.