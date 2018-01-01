Щеплення в Україні: які зміни принесе медична реформа?
- Сьогодні, 14:27
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Щеплення в Україні
На тлі спалаху кору в Україні ажіотаж довкола щеплень
Що зміниться для українців з вакцинами в рамках медичної реформи?
Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.
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Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.
Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.
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Джерело: Deutsche Welle