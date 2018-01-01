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    Щеплення в Україні: які зміни принесе медична реформа?

    На тлі спалаху кору в Україні ажіотаж довкола щеплень
    Що зміниться для українців з вакцинами в рамках медичної реформи? Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії. [READ_MORE] Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із
    • Сьогодні, 14:27
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    Щеплення в Україні
    Щеплення в Україні

    На тлі спалаху кору в Україні ажіотаж довкола щеплень

    Що зміниться для українців з вакцинами в рамках медичної реформи?

    Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

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    Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

    Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

    Читайте також: Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення

    Джерело: Deutsche Welle

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    МОЗ здоров'я медицина
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