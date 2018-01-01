Щеплення в Україні: які зміни принесе медична реформа?

На тлі спалаху кору в Україні ажіотаж довкола щеплень

Що зміниться для українців з вакцинами в рамках медичної реформи? Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії. [READ_MORE] Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із