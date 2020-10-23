«Театральна постановка»: епідеміолог розкритикував розробку української вакцини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Епідеміолог розкритикував розробку української вакцини

В Офісі президента обговорюють розробку «в гонитві за політичним піаром», зазначив Кравченко

Військовий епідеміолог Сергій Кравченко розкритикував розробку української вакцини. Він зазначив, що в Офісі президента кажуть про її створення «в гонитві за політичним піаром».

Про це епідеміолог заявив у прямому ефірі суспільно-політичного ток-шоу «Право на владу» 22 жовтня.

«Дослівно витримка з сайту президента: «Ці дослідження тривали шість місяців і включали наявність нейтралізації вірусу Covid-19 в культурі інфікованих клітин людини«. Після цього українські медики, вчені звернулися до Марка Абрахамса. Це людина, яка заснувала Шнобелівську премію. У цьому випадку чекаємо відповіді, але, на жаль, вручення вже відбулося, тому, я думаю, це досягнення ми будемо представляти Шнобелівському комітету наступного року», – говорить Кравченко.

За словами військового епідеміолога, ця тема сама по собі не дискусійна, тому що «група авантюристів в Офісі президента влаштували цю безпосередньо театральну постановку в гонитві за політичним піаром».

«Я розумію групу лобістів, яка була присутня в Офісі президента, які лобіюють свої фінансові інтереси. Обговорювати цей рівень лабораторної роботи студента біологічного факультету університету Шевченка – це невігластво вищого рівня. Якщо ми продовжимо далі цю дискусію щодо цього, то я попрошу Михайла Фаворова (одного з розробників української вакцини. – Ред.) повторити все англійською мовою на території США, що він сказав в Офісі президента, що він сказав на брифінгу, по одній простій причині: тому що там дуже сильна система публічного права. Мало того, я телефонував в США своїми колегами, є у мене друзі і колеги в центрі медичної розвідки Пентагону, ми посміялися над цим всім», – додав він.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, коли закінчаться ліжка в лікарнях.

Крім того, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

Читайте також: