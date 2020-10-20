Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19



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Препарат потенційно допоможе боротися з новими видами коронавирусних інфекцій, які мутують, - науковець

Зразок пройшов лише доклінічні випробування - Офіс президента

Президенту Володимиру Зеленському представили зразок можливої української вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що зразок пройшов лише доклінічні випробування.

«На нараді у президента вчені розповіли про результати тестування препарату, який випробовувався протягом шести місяців і має можливість нейтралізувати вірус Covid-19 в культурі інфікованих клітин людини», – йдеться у повідомленні.

За словами одного з розробників, доктора медичних наук Михайла Фаворова, зразок створено на підставі унікального підходу. «Препарат потенційно допоможе боротися з новими видами коронавирусних інфекцій, які мутують», – стверджує науковець.

Наголошується, що за підсумками наради узгоджена співпраця всіх необхідних відомств для забезпечення проходження клінічної фази випробувань, а також можливості виготовлення вакцини у разі успішного проходження всіх стадій дослідження.

Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 309 107 людей. З них 129 533 пацієнтів одужали, а 5 786 — померли від ускладнень.







