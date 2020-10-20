  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19

    • Розсилка
    Препарат потенційно допоможе боротися з новими видами коронавирусних інфекцій, які мутують, - науковець - Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19
    Препарат потенційно допоможе боротися з новими видами коронавирусних інфекцій, які мутують, - науковець

    Зразок пройшов лише доклінічні випробування - Офіс президента

    Президенту Володимиру Зеленському представили зразок можливої української вакцини проти коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Зазначається, що зразок пройшов лише доклінічні випробування.

    «На нараді у президента вчені розповіли про результати тестування препарату, який випробовувався протягом шести місяців і має можливість нейтралізувати вірус Covid-19 в культурі інфікованих клітин людини», – йдеться у повідомленні.

    За словами одного з розробників, доктора медичних наук Михайла Фаворова, зразок створено на підставі унікального підходу. «Препарат потенційно допоможе боротися з новими видами коронавирусних інфекцій, які мутують», – стверджує науковець.

    Наголошується, що за підсумками наради узгоджена співпраця всіх необхідних відомств для забезпечення проходження клінічної фази випробувань, а також можливості виготовлення вакцини у разі успішного проходження всіх стадій дослідження.

    Нагадаємо, що МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

    Як повідомлялося, ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 19 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили у 5 469 людей. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 309 107 людей. З них 129 533 пацієнтів одужали, а 5 786 — померли від ускладнень. 

    Читайте також інтерв'ю:



      вакцинація Офіс президента вірус ВООЗ коронавірус
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Читайте також:
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies