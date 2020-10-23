Хочу відчути народ: Зеленський пояснив, навіщо йому опитування



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Зеленський пояснив, навіщо йому опитування

Президент звернув увагу, що таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть змогу дізнатися думку якомога більшої кількості населення

Результати загальнонаціонального опитування хоча і не несуть юридичних наслідків, вони можуть бути підставою для змін законодавства. Таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть змогу дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

Про це президент розповів під час інтерв'ю «Осінь-2020: перемоги та виклики« чотирьом українським телеканалам, повідомляє його прес-служба.

«Мене дуже цікавить і для мене важлива думка людей. Тому що народовладдя - це те, що я обіцяв у своїй передвиборчій програмі. Готовий до другого читання проект закону про референдум. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ. Я зрозумію відповідь народу і буду говорити з депутатами і пропонувати такі позиції», - сказав Зеленський.

Він звернув увагу, що таке опитування, на відміну від соціологічного, дасть змогу дізнатися думку якомога більшої кількості населення.

«Що таке соціологічне опитування? Це - вибірка... Президент робить серйозний екзит-пол. Я хочу отримати результати, відповіді від мільйонів людей, а вибірка - це дві тисячі осіб», - зазначив Зеленський.

Президент навів приклад, що ствердна відповідь більшості Українців на питання про легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у тяжкохворих може стати головним аргументом для народних депутатів проголосувати за відповідні зміни до законодавства.

У разі схвалення громадянами можливості застосування положень Будапештського меморандуму для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України Зеленський зазначив, що поки не може розкривати подробиць.

«Я сьогодні займаюся тим, щоб повністю відродити державу Україна - самостійну, обороноздатну. Тому у нас не випадково з'являються військово-морські бази. Невипадково я підписую стратегічні договори, яких не було і в помині у держави Україна. Я підписую з Великою Британією, з Туреччиною. Я хочу ще з деякими країнами це зробити», - розповів президент.

Як повідомлялося, МВС погрожує прирівняти до хуліганства псування бюлетенів для опитування Зеленського.

Нагадаємо, партія «Слуга народу» повідомила, що заплатить за всенародне опитування Зеленського.

13 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував проведення у день виборів 25 жовтня всенародного опитування, на якому українцям запропонують дати відповідь на п’ять питань. Самі питання він тоді не назвав.

14 жовтня, Зеленський озвучив перше питання з цього опитування. Отже, питання номер 1: Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

15 жовтня Зеленський озвучив друге питання. Отже, питання номер 2: Чи підтримуєш ти створення на Донбасі вільної економічної зони?

Також 15 жовтня у мережу «злили» усі п'ять питань Зеленського до народу.

16 жовтня, Зеленський озвучив останні три питання «всеукраїнського опитування». Запитання стосуються скорочення кількості депутатів, легалізації канабісу та підняття питання на міжнародному рівні про Будапештський меморандум.