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    У світі

    ВООЗ зафіксувала антирекорд за випадками Covid-19 у світі

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    ВООЗ зафіксувала антирекорд за випадками Covid-19 у світі

    Жертвами захворювання на Covid-19 за добу стали 6 424 жителів планети

    Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала антирекорд за добовою кількістю нових випадків коронавірусу в усьому світі. За минулу добу підтвердили понад 423 819 випадків коронавірусу.

    Про це свідчить статистика на офіційному сайті ВООЗ.

    Жертвами захворювання на Covid-19 за добу стали 6 424 жителів планети.

    Найбільше нових випадків коронавірусу за добу зафіксовано в Європі - 193 831.

    Загалом у світі, за даними ВООЗ, зафіксовано 41 104 946 випадків коронавірусу, з них 1 128 325 - летальні.

    В Україні за 21 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 7 053. Також відомо, що вчора 2 679 пацієнтів одужали, а 116 - померло від ускладнень. 

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