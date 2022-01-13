Сімейні лікарі отримають доплати за вакцинацію пацієнтів

Лікарі мають бути зацікавлені в імунізації своїх пацієнтів

Чим більше у лікаря буде вакцинованих пацієнтів, тим більше цей лікар отримає грошей

В Україні запроваджують індикатори якості рівня вакцинації для лікарів, які надають первинну медичну допомогу, тобто перш за все сімейним лікарям. За це медпрацівникам будуть доплачувати, повідомив в коментарі «РБК-Україна» голова МОЗ Віктор Ляшко.

Міністр розповів, що із 1 березня 2022 року Національна служба здоров'я України оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від Covid-19. А з 1 червня – рівень вакцинації дітей до шести років згідно з календарем щеплень.

При досягненні цільових значень раз у квартал буде здійснюватись доплата до ставки, зазначили в МОЗ.

Первинну медичну допомогу надають лікарі загальної практики – сімейні лікарі, лікарі інших спеціальностей, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, та інші медичні працівники, які працюють під їх керівництвом.

Нагадаємо, з 1 січня українські медики отримують підвищені заробітні плати. Для лікарів та професіоналів з вищою немедичною освітою, що допущені до медичної діяльності у закладах охорони здоров'я, мінімальна зарплата встановлюється на рівні 20 тис. грн. Крім того, заробітну плату на рівні не менше 13,5 тис. грн встановлюють фахівцям із базовою вищою та неповною вищою медичною освітою.

До слова, МОЗ переніс дедлайн для медиків та комунальників щодо обов'язкової Covid-вакцинації.



