У Черкасах лікарі без світла провели операції з пересадки нирок

Після ракетного удару окупантів по об’єктах енергоструктури лікарня перейшла в режим роботи на генераторах

Лікарі Черкаського обласного онкоцентру, під час відключення світла через російську масовано атаку, продовжували робити операції. Про це повідомляє заступний голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«У Черкаському обласному онкоцентрі зробили дві операції по пересадці нирок», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після ракетного удару окупантів по об’єктах енергоструктури лікарня перейшла в режим роботи на генераторах.

«Українські лікарі – непереможні», – додав Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що в Інституті серця в Києві електроенергія зникла під час операції, яку проводили дитині. Але хірурги продовжили роботу. Операцію проводили зі штучним кровообігом. Хірурги оперували за допомогою своїх налобних освітлювачів.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Були запроваджені аварійні відключення електроенергії по всій Україні.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.