Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на енергосистему: Кличко повідомив про ситуацію в Києві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на енергосистему: Кличко повідомив про ситуацію в Києві
На лівому березі столиці вже відновлено водопостачання
фото ілюстративне

70% столиці поки залишається без електрики

Енергетики та фахівці «Київводоканалу» працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці. Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На правому ж плануємо відновити його (водопостачання – «Главком») в першій половині дня», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що 70% столиці поки залишається без електрики.

«Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її (електрику – «Главком») повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми», – додав Кличко.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

Читайте також: «Ремонти можуть тривати довше». «Укренерго» звернулося до українців
Теги: росія окупанти Київ війна електроенергія Україна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетних ударів у столиці
Ракетний обстріл Києва: рятувальники показали наслідки
Вчора, 19:55
Вибухом пошкоджено чотири будинки
Найменшій – п’ять. Поліція Києва повідомила про стан постраждалих дітей
Вчора, 20:38
Через ракетну атаку Росії деякі райони Києва були частково знеструмлені
Стало відомо, коли у Києві з'являться вода та опалення
Вчора, 21:29

Новини

Атака на енергосистему: Кличко повідомив про ситуацію в Києві
Атака на енергосистему: Кличко повідомив про ситуацію в Києві
Ракетна атака РФ: хірурги столичного Інституту серця провели операцію без електроенергії (відео)
Ракетна атака РФ: хірурги столичного Інституту серця провели операцію без електроенергії (відео)
Стало відомо, коли у Києві з'являться вода та опалення
Стало відомо, коли у Києві з'являться вода та опалення
Найменшій – п’ять. Поліція Києва повідомила про стан постраждалих дітей
Найменшій – п’ять. Поліція Києва повідомила про стан постраждалих дітей
Кличко повідомив, як працюватимуть навчальні заклади після обстрілів
Кличко повідомив, як працюватимуть навчальні заклади після обстрілів
Загинула 17-літня дівчина. Кличко розповів про жертви рашистів
Загинула 17-літня дівчина. Кличко розповів про жертви рашистів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
РФ відреагувала масовими обстрілами на історичне рішення Європарламенту
91K
Рука живе своїм життям. Путін на зустрічі знову дивно рухався (відео) 
81K
Рашисти атакували Київ: Кличко повідомив деталі
77K
Ракетні обстріли України: США озвучили справжні мотиви Путіна
34K
Туреччина повідомила, як має закінчитися війна в Україні
32K
В України з'явився шанс отримати танки з Європи та США: подробиці

Новини

Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
Вчора, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
Вчора, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту