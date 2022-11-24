Атака на енергосистему: Кличко повідомив про ситуацію в Києві

На лівому березі столиці вже відновлено водопостачання

70% столиці поки залишається без електрики

Енергетики та фахівці «Київводоканалу» працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці. Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«На правому ж плануємо відновити його (водопостачання – «Главком») в першій половині дня», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що 70% столиці поки залишається без електрики.

«Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її (електрику – «Главком») повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми», – додав Кличко.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Вчорашній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона.

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.