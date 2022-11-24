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Ракетна атака РФ: хірурги столичного Інституту серця провели операцію без електроенергії (відео)

glavcom.ua
Ракетна атака РФ: хірурги столичного Інституту серця провели операцію без електроенергії (відео)
В Інституті серця наразі перебуває 190 пацієнтів
фото: скріншот звідео

Хірурги закінчували операцію із налобними ліхтариками

В Інституті серця в Києві електроенергія зникла під час операції, яку проводили дитині. Але хірурги продовжили роботу. Відео опублікував директор Інституту серця Борис Тодуров 23 листопада у Facebook.

Тодуров показав, що лікарі підсвічують місце операції усіма доступними засобами. Операцію проводили зі штучним кровообігом. Хірурги оперували за допомогою своїх налобних освітлювачів.

«Радійте, росіяни. Сьогодні дитина на столі, і під час операції повністю вимкнулося світло. Молодці. Дуже гуманні люди», – сказав Тодуров.

У повідомленні наголошують, що в Інституті серця наразі перебуває 190 пацієнтів і 300 співробітників. У ситуації, коли немає світла, роблять лише екстрені операції.

«Ніч проведемо у клініці, треба контролювати ситуацію. Дякую всім співробітникам за злагоджену та самовіддану роботу. У цій нестандартній ситуації ми не втратили жодного хворого. Дякую київським комунальним службам за підтримку. Наш медичний фронт ми триматимемо до переможного кінця», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії. 

Відзначимо, що у Молдові також пропало світло після ракетних атак РФ по Україні.

Сьогоднішній ракетний обстріл призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також уражені об‘єкти електропередачі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що Росія випустила по Києву 31 ракету, 21 з яких збила протиповітряна оборона. 

На Київщині внаслідок обстрілів 34 постраждалих. Серед них п‘ять дітей. Четверо людей загинуло.

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Теги: обстріл електроенергія лікарня

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