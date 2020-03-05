У Чернівцях в школах і дитсадках рекомендують скасувати святкові заходи до 8 Березня



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Міський голова Чернівців Олексій Каспрук

Держпродспоживслужби рекомендує обмежити проведення масових заходів, - сказав міський голова Чернівців Олексій Каспрук

У Чернівцях через коронавірус рекомендують у школах і дитсадках скасувати святкові заходи до 8 Березня.

«Надійшов лист з Держпродспоживслужби, в якому рекомендовано обмежити проведення масових заходів», – повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук у своєму відеозверненні у Facebook.

«Розумію, що наближається 8 березня, чудово розумію, що готувалися, що майже все готово. Але все ж таки наполегливо рекомендую адміністраціям шкіл і дитсадків подумати і, можливо, все ж таки скасувати ці заходи», – сказав Каспрук.

Міський голова Чернівців зазначив, що вчителі провели уроки з безпеки життєдіяльності, розповіли дітям про заходи особистої гігієни. «Звернув увагу директорів шкіл на те, аби скрізь було мило, щоб діти мали можливість мити руки. Рекомендуємо збільшити тривалість перерв, щоб провітрювати приміщення, і обмежити доступ дорослих до приміщень шкіл. 5 березня очікується додаткова поставка замовлених диспенсерів для дезінфекції рук. Їх встановлять у школах», – сказав Олексій Каспрук.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 94 752 особи.

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.