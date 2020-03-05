Ще двох буковинців госпіталізували з підозрою на коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ще двох буковинців госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус

Двоє буковинців, у яких підозрюють коронавірус, подорожували Італією

Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

«Напередодні, 4 березня, із ознаками інфекційного захворювання госпіталізували чотирьох буковинців. Вони побували у країнах, де є офіційно підтверджені випадки корона вірусу», – йдеться у повідомленні.

У Чернівецькій обладміністрації уточнили, що наразі на Буковині є один офіційно підтверджений випадок інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 94 752 особи.