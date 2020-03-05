Ще двох буковинців госпіталізували з підозрою на коронавірус
Двоє буковинців, у яких підозрюють коронавірус, подорожували Італією
Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.
«Напередодні, 4 березня, із ознаками інфекційного захворювання госпіталізували чотирьох буковинців. Вони побували у країнах, де є офіційно підтверджені випадки корона вірусу», – йдеться у повідомленні.
У Чернівецькій обладміністрації уточнили, що наразі на Буковині є один офіційно підтверджений випадок інфікування коронавірусом.
Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.
У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.
У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.
До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.
Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.
Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 94 752 особи.