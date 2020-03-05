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    Здоров'я

    Ще двох буковинців госпіталізували з підозрою на коронавірус

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    Ще двох буковинців&nbsp; госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус - Ще двох буковинців госпіталізували з підозрою на коронавірус
    Ще двох буковинців  госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус

    Двоє буковинців, у яких підозрюють коронавірус, подорожували Італією

    Ще двох буковинців сьогодні, 5 березня, госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

    Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації.

    «Напередодні, 4 березня, із ознаками інфекційного захворювання госпіталізували чотирьох буковинців. Вони побували у країнах, де є офіційно підтверджені випадки корона вірусу», – йдеться у повідомленні.

     У Чернівецькій обладміністрації уточнили, що наразі на Буковині є один офіційно підтверджений випадок інфікування коронавірусом.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

    До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Також заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що 4 березня на коронавірус в Україні перевіряють ще шість осіб.

    Станом на четвер, 5 березня, кількість заражених коронавірусом Covid-19 у світі склала 94 752 особи.

     

    здоров'я медицина Чернівецька область коронавірус
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