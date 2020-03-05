Зеленський приїхав у Нові Санжари після карантину
Зеленський прибув на Полтавщину з інспекцією
Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Полтавської області, де відвідає медцентр Нацгвардії у Нових Санжарах. Зазначимо, що там сьогодні вже завершився карантин. Також Зеленський планує проінспектувати будівництво дороги та поспілкуватися з бізнесом.
Про це повідомляє Офіс президента.
Зазначається, що глава держави ознайомиться з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.
Також Зеленський відвідає Медичний центр Національної гвардії у селищі Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.
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