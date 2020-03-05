Зеленський приїхав у Нові Санжари після карантину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Володимир Зеленський два дні перебуватиме у Полтавській області

Зеленський прибув на Полтавщину з інспекцією

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Полтавської області, де відвідає медцентр Нацгвардії у Нових Санжарах. Зазначимо, що там сьогодні вже завершився карантин. Також Зеленський планує проінспектувати будівництво дороги та поспілкуватися з бізнесом.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що глава держави ознайомиться з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.