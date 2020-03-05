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    Зеленський приїхав у Нові Санжари після карантину

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    Президент Володимир Зеленський два дні перебуватиме у Полтавській області - Зеленський приїхав у Нові Санжари після карантину
    Президент Володимир Зеленський два дні перебуватиме у Полтавській області

    Зеленський прибув на Полтавщину з інспекцією

    Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою до Полтавської області, де відвідає медцентр Нацгвардії у Нових Санжарах. Зазначимо, що там сьогодні вже завершився карантин. Також  Зеленський планує проінспектувати будівництво дороги та поспілкуватися з бізнесом.

    Про це повідомляє Офіс президента.

    Зазначається, що глава держави ознайомиться з перебігом будівництва першої бетонної автодороги в Україні Н-31 Дніпро – Царичанка – Кобеляки – Решетилівка та реконструкцією приймального відділення Полтавської обласної клінічної лікарні під відділення невідкладних станів.

    Крім того, президент зустрінеться з представниками малого та середнього бізнесу Полтавської області.

    Також Зеленський відвідає Медичний центр Національної гвардії у селищі Нові Санжари, де перебувають на обсервації українці та іноземні громадяни, евакуйовані з Китаю.

     Читайте також: Про Нові Санжари і не тільки.
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    дороги будівництво Володимир Зеленський Полтавщина президент карантин коронавірус
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