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    На Вінниччину доставили перші експрес-тести для виявлення коронавірусу

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    На Вінниччину доставили перші експрес-тести для виявлення коронавірусу

    Вінниччина отримала 50 тестів для виявлення коронавірусу та фільтрувальні маски для медпрацівників зони контакту

    Вінницька область отримала 50 тестів для виявлення коронавірусу та фільтрувальні маски (для медпрацівників зони контакту).

    Про це на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» повідомив голова обласної державної адміністрації Владислав Скальський.

    Керівник регіону повідомив, що за оперативною інформацією, станом на сьогодні маски для особистого використання наявні в трьох мережах аптек.

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    На Вінниччину доставили перші експрес-тести для виявлення коронавірусу
    На Вінниччину доставили перші експрес-тести для виявлення коронавірусу
    На Вінниччину доставили перші експрес-тести для виявлення коронавірусу
    На Вінниччину доставили перші експрес-тести для виявлення коронавірусу

    Він також нагадав, що масок потребують ті, хто має прояви ГРВІ. Здоровій людині маска не потрібна. Закладами охорони здоров'я продовжуються закупівлі тестів для виявлення коронавірусу, а аптечними мережами – масок.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що очевидець, що потрапив у карантинну зону, розповів, як Китай долає коронавірус.

     Читайте також: Українські маски міняли на китайські лимони? Як уряд провалив тест на коронавірус
    здоров'я медицина Вінниччина уряд Владислав Скальський коронавірус
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