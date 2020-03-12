На українському кордоні не закрито жодного пункту пропуску через коронавірус



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В Україні планують закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні

Заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні

Зараз в Україні всі пункти пропуску через український кордон працюють в штатному режимі.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

«На виконання рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 10 березня, найближчим часом Кабінет Міністрів України обмежить кількість діючих пунктів пропуску. Скорочення пунктів пропуску обумовлено необхідністю посилення епідеміологічного контролю», – йдеться у повідомленні.

До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, проте остаточний список уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що через спалах коронавірусу Україна може закрити кілька контрольних пунктів пропуску на кордоні.

З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації рекомендує релігійним установам міста припинити проведення масових богослужінь задля запобігання розповсюдженню нового коронавірусу.

МОЗ України рекомендує підприємствам переходити на дистанційну роботу.