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    Економіка та фінанси

    На українському кордоні не закрито жодного пункту пропуску через коронавірус

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    <p>В Україні планують закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> - На українському кордоні не закрито жодного пункту пропуску через коронавірус

    В Україні планують закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні

     

     

    Заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні

    Зараз в Україні всі пункти пропуску через український кордон працюють в штатному режимі.

    Про це повідомляє пресслужба уряду.

    «На виконання рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося 10 березня, найближчим часом Кабінет Міністрів України обмежить кількість діючих пунктів пропуску. Скорочення пунктів пропуску обумовлено необхідністю посилення епідеміологічного контролю», – йдеться у повідомленні.

    До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів, проте остаточний список уточнюється.

    Нагадаємо, раніше повідомляли, що через спалах коронавірусу Україна може закрити кілька контрольних пунктів пропуску на кордоні.

    З 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч.

    Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації рекомендує релігійним установам міста припинити проведення масових богослужінь задля запобігання розповсюдженню нового коронавірусу.

    МОЗ України рекомендує підприємствам переходити на дистанційну роботу.

     

     

    здоров'я медицина уряд кордон коронавірус
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