Джонсон попередив британців: Багато людей передчасно втратять близьких через коронавірус
Борис Джонсон у зв’язку з коронавірусом «заспокоїв» громадян фразою «багато людей передчасно втратять близьких»
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив британців, щоб вони були готовими до втрати рідних через коронавірус, оскільки кількість інфікованих може бути більшою, ніж офіційні дані. Так, за інформацією вчених, у країні можуть перебувати до 10 тисяч інфікованих осіб. Про це повідомляє Reuters
Поширення вірусу SARS-CoV-2 Борис Джонсон назвав найгіршою кризою в галузі суспільної охорони здоров’я.
На сьогодні коронавірусом у Великій Британії заражені 590 осіб.
Раніше повідомляли про виявлення коронавірусу у міністра охорони здоров’я Великої Британії Надін Дорріс. За день до того, як у Дорріс знайшли вірус SARS-CoV-2, вона зустрічалася з прем’єр-міністром країни.
Нагадаємо, в Україні і Києві запровадили обмеження для запобігання можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус.
Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей у країни, які уражені коронавірусом.
У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції.
В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.
В Україні заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні.