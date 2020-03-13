Джонсон попередив британців: Багато людей передчасно втратять близьких через коронавірус



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Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон

Борис Джонсон у зв’язку з коронавірусом «заспокоїв» громадян фразою «багато людей передчасно втратять близьких»

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон попередив британців, щоб вони були готовими до втрати рідних через коронавірус, оскільки кількість інфікованих може бути більшою, ніж офіційні дані. Так, за інформацією вчених, у країні можуть перебувати до 10 тисяч інфікованих осіб. Про це повідомляє Reuters

Поширення вірусу SARS-CoV-2 Борис Джонсон назвав найгіршою кризою в галузі суспільної охорони здоров’я.

На сьогодні коронавірусом у Великій Британії заражені 590 осіб.

Раніше повідомляли про виявлення коронавірусу у міністра охорони здоров’я Великої Британії Надін Дорріс. За день до того, як у Дорріс знайшли вірус SARS-CoV-2, вона зустрічалася з прем’єр-міністром країни.

Нагадаємо, в Україні і Києві запровадили обмеження для запобігання можливому розповсюдженню захворювання на коронавірус.

Зазначимо, що МЗС закликає громадян України утриматися від подорожей у країни, які уражені коронавірусом.

У світі станом на ранок 13 березня зареєстровано 134,829 випадків коронавірусної інфекції.

В Україні за минулий тиждень від ускладнень грипу померли дев’ятеро людей.

В Україні заплановано закрити близько 70% всіх пунктів пропуску на кордоні.