Іспанія змінила правила в’їзду для українців

Уряд Іспанії дозволив усі подорожі з України

Починаючи з вівторка, 27 липня, будуть діяти нові правила в’їзду в Іспанію громадян України. Про це повідомляє консульська служба України.

Починаючи з 27 липня дозволятимуться усі подорожі з України за умови надання для осіб віком від 12 років одного із таких документів:

сертифікат про вакцинацію;

діагностична довідка (негативний результат PCR тестування за 72 години до в’їзду або негативний результат швидкого тестування за 48 годин до в’їзду);

довідка про одужання.

«Для усіх пасажирів (у тому числі для дітей), які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, має бути завчасно заповнений формуляр санітарного контролю та отриманий QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії», – йдеться у повідомленні.

Додаткові інформаційні матеріали містяться на сторінках МОЗ Іспанії, Посольства України в Іспанії та Посольства Іспанії в Україні.

У консульській службі повідомили, що інформація оновлюється щотижня, і це необхідно враховувати при плануванні подорожі та додатково перевіряти дані перед поїздкою.

Як повідомлялося раніше, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.

Нагадаємо, Естонія знімає обмеження на вʼїзд українських громадян.