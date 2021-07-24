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    Іспанія змінила правила в’їзду для українців

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    У консульській службі повідомили, що інформація оновлюється щотижня - Іспанія змінила правила в’їзду для українців

    У консульській службі повідомили, що інформація оновлюється щотижня

    Фото з відкритих джерел

    Уряд Іспанії дозволив усі подорожі з України

    Починаючи з вівторка, 27 липня, будуть діяти нові правила в’їзду в Іспанію громадян України. Про це повідомляє консульська служба України.

    Починаючи з 27 липня дозволятимуться усі подорожі з України за умови надання для осіб віком від 12 років одного із таких документів:

    • сертифікат про вакцинацію;
    • діагностична довідка (негативний результат PCR тестування за 72 години до в’їзду або негативний результат швидкого тестування за 48 годин до в’їзду);
    • довідка про одужання.

    «Для усіх пасажирів (у тому числі для дітей), які прибувають до Іспанії повітряним або морським транспортом, у тому числі з метою транзиту до інших країн, має бути завчасно заповнений формуляр санітарного контролю та отриманий QR код для надання на вимогу представників компанії перевізника перед посадкою, а також служб санітарного контролю в пункті пропуску в порту або аеропорту по прибуттю до Іспанії», – йдеться у повідомленні.

    Додаткові інформаційні матеріали містяться на сторінках МОЗ Іспанії, Посольства України в Іспанії та Посольства Іспанії в Україні.

    У консульській службі повідомили, що інформація оновлюється щотижня, і це необхідно враховувати при плануванні подорожі та додатково перевіряти дані перед поїздкою.

    Як повідомлялося раніше, починаючи з понеділка, 18 липня, громадяни України зможуть відвідувати Німеччину навіть за відсутності щеплень. Однак при вʼїзді мандрівники мають надавати актуальний негативний тест на коронавірус.

    Нагадаємо, Естонія знімає обмеження на вʼїзд українських громадян.

    Теги: Іспанія карантин уряд коронавірус
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    Іспанія змінила правила в’їзду для українців