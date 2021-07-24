В Україні набув чинності закон про спрощення закупівель, необхідних для протидії Covid-19

Без застосування процедури державних закупівель здійснюватиметься закупівля лікарських засобів, вакцини або інших медичних препаратів

В Україні в суботу, 24 липня, набув чинності закон, що скасовує позатендерну процедуру закупівель деяких медтоварів для боротьби з Covid-19 №1599-ІХ. Текст документа напередодні був оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України».

Законодавчий акт «Про внесення змін до розділу X «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель)» №1599-ІХ передбачає, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів карантину, відповідно до Закону «Про захист населення від інфекційних хвороб», позатендерну процедуру буде залишено лише для закупівлі лікарських засобів, вакцин, імунобіологічних препаратів, витратних матеріалів для надання медичної допомоги хворим на Covid-19 та медичних виробів для вакцинації від Covid-19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на Covid-19, системи постачання медичних газів, щоб лікарні та Міністерство охорони здоров’я України могли оперативно здійснювати їх закупівлю.

Перелік таких лікарських засобів та порядок їх позатендерної закупівлі має затвердити Кабінет Міністрів.

Закупівлі ж інших товарів та послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (Covid-19), здійснюватиметься в порядку спрощених закупівель, відповідно до статті 14 Закону «Про публічні закупівлі».

Спрощена закупівля проводиться замовником із застосуванням електронного аукціону. Строк проведення спрощеної закупівлі – не пізніше, ніж через 20 днів після оголошення закупівлі.

Очікується, що запропонований механізм дозволить витрачати державні кошти на боротьбу з пандемією більш раціонально та водночас унеможливить ризики, за якими могли б бути заблоковані нагальні закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 745 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 51, медпрацівників – 20. Також за минулу добу госпіталізовано – 395 осіб, летальних випадків – 24, одужало – 394 особи.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 23 липня, зробили 152675 щеплень від коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії зроблено понад чотири мільйони щеплень.