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    Новини здоров'я

    У Харківській обласній дитячій лікарні оголосили карантин через кір

    Медичний заклад не працюватиме до 10 травня
    У Харківській обласній дитячій клінічній лікарні оголошено карантин через спалах кору. Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної державної адміністрації. Зазначається, що карантин пов'язаний з декількома випадками кору у пацієнтів. «В обласній дитячій лікарні оголошений карантин. Він пов'язаний з декількома випадками кору у
    • 26 Квiтня, 20:47
    • Розсилка

    Медичний заклад не працюватиме до 10 травня

    У Харківській обласній дитячій клінічній лікарні оголошено карантин через спалах кору. Про це повідомили в прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.

    Зазначається, що карантин пов'язаний з декількома випадками кору у пацієнтів.

    «В обласній дитячій лікарні оголошений карантин. Він пов'язаний з декількома випадками кору у пацієнтів. Міра профілактична - для того, щоб не допустити поширення вірусу. Зараз на місці працюють фахівці - беруть змиви, аналізи, підтверджують діагнози і т.д.», – повідомили  в прес-службі Харківської ОДА.

    Медичний заклад не працюватиме до 10 травня. Також у обласному лабораторному центрі повідомили, що за останній тиждень медики області госпіталізували з підозрою на кір 18 осіб, серед них – шестеро дітей. Половина випадків інфікування припадає на Харків, ще стільки ж – на населені пункти області.

    Джерело: УНН

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