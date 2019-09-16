У Мелітополі отруїлися восьмеро маленьких дітей



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Причини та етіологічний збудник захворювання встановлюються

Стан дітей середньої тяжкості, діти отримують лікування

У місті Мелітополь Запорізької області сімох дітей з ясел із дитсадка №9 госпіталізували з попереднім діагнозом «гастроентерит».

Про це в понеділок повідомляє місцеве видання «РІА Мелітополь» з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ.

Відзначається, що всього захворіло восьмеро дітей, у лікарні перебувають семеро. Стан дітей середньої тяжкості, діти отримують адекватне лікування. У закладі проводяться відповідні протиепідемічні заходи.

Причини та етіологічний збудник захворювання встановлюються. Однак повідомляється, що спалах захворювання перебував не в дитсадку.

Перші хворі, які контактували між собою, поступили в медустанову ще на вихідних.

До слова, у Києві зареєстровано 49 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, в т.ч. 12 випадків захворювань серед дітей, пов'язаних із вживанням шаурми.