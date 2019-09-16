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    Здоров'я

    У Мелітополі отруїлися восьмеро маленьких дітей

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    <p>Причини та етіологічний збудник захворювання встановлюються</p> - У Мелітополі отруїлися восьмеро маленьких дітей

    Причини та етіологічний збудник захворювання встановлюються

    Стан дітей середньої тяжкості, діти отримують лікування

    У місті Мелітополь Запорізької області сімох дітей з ясел із дитсадка №9 госпіталізували з попереднім діагнозом «гастроентерит». 

    Про це в понеділок повідомляє місцеве видання «РІА Мелітополь» з посиланням на обласний лабораторний центр МОЗ.

    Відзначається, що всього захворіло восьмеро дітей, у лікарні перебувають семеро. Стан дітей середньої тяжкості, діти отримують адекватне лікування. У закладі проводяться відповідні протиепідемічні заходи.

    Причини та етіологічний збудник захворювання встановлюються. Однак повідомляється, що спалах захворювання перебував не в дитсадку.

    Перші хворі, які контактували між собою, поступили в медустанову ще на вихідних.

    До слова, у Києві зареєстровано 49 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, в т.ч. 12 випадків захворювань серед дітей, пов'язаних із вживанням шаурми.

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