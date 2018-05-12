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    Новини здоров'я

    У владі похвалилися цифрами підписання декларації з лікарями

    • Сьогодні, 13:39
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    МОЗ сповістило, що найбільше декларацій підписано в Харківській області

    Вже 3,5 мільйонів українців підписали декларації з лікарями. Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

    За її даними, пацієнти вибирали з понад 20 тис лікарів, які вже зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я.

    Найбільше декларацій підписано в Харківській області — 404 500. На другому місці місто Київ (326 020), на третьому — Вінницька область (298 754), на четвертому — Дніпропетровська (282 836) і на п’ятому місці — Донецька (267 681).

    У регіонах проводять ярмарки здоров’я, під час яких люди можуть познайомитися з лікарями первинної ланки, підписати з ними декларації, а також пройти медичні обстеження. На цьому тижні ярмарки відбулися на Івано-Франківщині, у м. Коломия та Тлумацькій ОТГ.

    На Одещині ветеранам Другої світової війни допомагають обрати сімейного лікаря та укласти з ним декларацію вдома. Окрім того, відповідно до розпорядження голови обладміністрації, допоможуть з підписанням декларації самотнім пенсіонерам, людям з інвалідністю, чорнобильцям та учасникам АТО.

    «Важливо, щоби місцева влада забезпечила медзакладам можливість успішно проводити кампанію «Лікар для кожної сім’ї» — підключення до інтернету, комп’ютери для приєднання до електронної системи охорони здоров’я та принтери й папір для підписання декларацій. На сьогодні уже 1 181 медичний заклад бере участь у кампанії», - сказано у повідомленні.

    Неприпустимими є випадки маніпулювання громадською думкою, коли в ультимативній формі вимагають підписати декларації з певним лікарем, погрожуючи залишити пацієнтів без медичної допомоги або не провести необхідних досліджень, не видати довідку, наголосили у відомстві. Там нагадали, що право на вільний вибір лікаря закріплене у «Порядку вибору лікаря, що надає первинну медичну допомогу», затвердженому наказом МОЗ №503 від 19.03.2018 року. У разі виникнення проблем МОЗ рекомендує заповнити спеціальну форму.

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