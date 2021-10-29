Учені навчилися передбачати тяжкість перебігу Covid-19

Вчені із США запропонували тестувати на наявність Covid-19 за генетичними маркерами

Дослідники зі США показали, що за маркерами метилювання ДНК людини можна визначити не тільки наявність у неї Covid-19, а й передбачити, наскільки важко може протікати хвороба. Стаття вчених, у якій пропонують новий спосіб тестування на наявність коронавірусної інфекції, опублікована в журналі Communications Medicine.

У більшості експрес-тестів і тестів на антитіла до Covid-19 високий рівень помилково-негативних результатів. Крім того, за ними не можна сказати, чи реплікується вірус, і яким буде результат хвороби.

Рішенням, на думку дослідників Колорадського університету, може стати аналіз маркерів, пов'язаних з метилюванням ДНК – процесом, при якому молекула модифікується без зміни нуклеотидної послідовності.

Вчені зібрали зразки периферичної крові у 164 пацієнтів із Covid-19 та 296 здорових людей, які були контрольною групою. За результатами аналізу епігенома дослідникам вдалося знайти специфічні для SARS-CoV-2 генетичні маркери, як і маркери, за якими можна припустити тяжкість хвороби.

Фахівці наголошують, що останні були присутні в крові пацієнтів вже при першому заборі крові.

Нагадаємо, раніше дослідники з Каролінського інституту (Швеція) навчилися прогнозувати тяжкість перебігу хвороби в людей, що захворіли на коронавірус, досліджуючи зміни форми та змісту гранулоцитів у крові.

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