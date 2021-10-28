Куплений Covid-сертифікат не врятує вас від хвороби
Людина з фальшивим сертифікатом щеплення наражає себе на подвійну небезпеку
45% глядачів Прямого заявили, що їм відомі випадки, коли люди купували підроблені ковід сертифікати
Поясню чому мене лякають ці цифри і чому ці люди «стріляють самі собі в голову»
Коли людина потрапляє в лікарню з Ковідом її починають лікувати згідно певного алгоритму.
Це називається «протокол лікування»
Так от, якщо у вас є сертифікат вважається, що ви повинні набагато легше переносити захворювання.
І тому таких пацієнтах починають лікувати мінімальними засобами. Тобто, менше ліків, кисню, уваги.
Хоча насправді його треба лікувати використовуючи по максимуму всі наявні ресурси. От і маємо дику ситуацію. Смертність серед людей з фальшивими сертифікатами – колосальна.
Але оскільки вони у них були, противники вакцинації використовують їх смертність як аргумент чому не треба робити вакцину.
Парадокс…
Вийти з цього замкнутого кола дуже просто:
1. Вакцинуйтесь.
2. Якщо не хочете вакцинуватись – самоізолюйтесь.
І перший і другий варіант підвищує шанс вижити.
Але у жодному разі не купуйте сертифікат.
Бо тоді ваші шанси вижити скорочуються до мінімальних
Бережіть себе
Джерело: блог Віктора Тарана