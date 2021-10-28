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    Думки вголос

    Куплений Covid-сертифікат не врятує вас від хвороби

    • Віктор Таран

      Політолог, голова Центру «Ейдос»

    •  glavcom.ua
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    У жодному разі не купуйте сертифікат - Куплений Covid-сертифікат не врятує вас від хвороби
    У жодному разі не купуйте сертифікат
    фото з відкритих джерел

    Людина з фальшивим сертифікатом щеплення наражає себе на подвійну небезпеку

    45% глядачів Прямого заявили, що їм відомі випадки, коли люди купували підроблені ковід сертифікати

    Поясню чому мене лякають ці цифри і чому ці люди «стріляють самі собі в голову»

    Коли людина потрапляє в лікарню з Ковідом її починають лікувати згідно певного алгоритму.

    Це називається «протокол лікування»

    Так от, якщо у вас є сертифікат вважається, що ви повинні набагато легше переносити захворювання.

    І тому таких пацієнтах починають лікувати мінімальними засобами. Тобто, менше ліків, кисню, уваги.

    Хоча насправді його треба лікувати використовуючи по максимуму всі наявні ресурси. От і маємо дику ситуацію. Смертність серед людей з фальшивими сертифікатами – колосальна.

    Але оскільки вони у них були, противники вакцинації використовують їх смертність як аргумент чому не треба робити вакцину.

    Парадокс…

    Вийти з цього замкнутого кола дуже просто:

    1. Вакцинуйтесь.

    2. Якщо не хочете вакцинуватись – самоізолюйтесь.

    І перший і другий варіант підвищує шанс вижити.

    Але у жодному разі не купуйте сертифікат.

    Бо тоді ваші шанси вижити скорочуються до мінімальних

    Бережіть себе

    Джерело: блог Віктора Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: вакцинація злочин коронавірус
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    Куплений Covid-сертифікат не врятує вас від хвороби