Куплений Covid-сертифікат не врятує вас від хвороби

У жодному разі не купуйте сертифікат

Людина з фальшивим сертифікатом щеплення наражає себе на подвійну небезпеку

45% глядачів Прямого заявили, що їм відомі випадки, коли люди купували підроблені ковід сертифікати

Поясню чому мене лякають ці цифри і чому ці люди «стріляють самі собі в голову»

Коли людина потрапляє в лікарню з Ковідом її починають лікувати згідно певного алгоритму.

Це називається «протокол лікування»

Так от, якщо у вас є сертифікат вважається, що ви повинні набагато легше переносити захворювання.

І тому таких пацієнтах починають лікувати мінімальними засобами. Тобто, менше ліків, кисню, уваги.

Хоча насправді його треба лікувати використовуючи по максимуму всі наявні ресурси. От і маємо дику ситуацію. Смертність серед людей з фальшивими сертифікатами – колосальна.

Але оскільки вони у них були, противники вакцинації використовують їх смертність як аргумент чому не треба робити вакцину.

Парадокс…

Вийти з цього замкнутого кола дуже просто:

1. Вакцинуйтесь.

2. Якщо не хочете вакцинуватись – самоізолюйтесь.

І перший і другий варіант підвищує шанс вижити.

Але у жодному разі не купуйте сертифікат.

Бо тоді ваші шанси вижити скорочуються до мінімальних

Бережіть себе

Джерело: блог Віктора Тарана

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