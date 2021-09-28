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    Аналіз крові здатен показати важкість перебігу коронавірусу – дослідження вчених

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    Дослідження дозволить прогнозувати ймовірність розвитку ускладнень хвороби - Аналіз крові здатен показати важкість перебігу коронавірусу – дослідження вчених
    Дослідження дозволить прогнозувати ймовірність розвитку ускладнень хвороби
    фото з відкритих джерел

    Новий метод дозволить визначати рівень ризику розвитку ускладнень хвороби

    Дослідники з Каролінського інституту (Швеція) навчились прогнозувати тяжкість перебігу хвороби в людей, що захворіли на коронавірус, досліджуючи зміни форми і змісту гранулоцитів у крові. Відповідні результати досліджень оприлюднив сайт Національної академії наук США.

    Під час дослідження вчені стежили за кількістю гранулоцитів – найбільш численного різновиду лейкоцитів, яких зазвичай приблизно 50-80% від всіх білих кров'яних клітин у крові та які задіяні у роботі вродженого імунітету.

    Автори дослідження взяли кров у людей, які тільки захворіли на коронавірус, а потім повторили процедуру через чотири місяці після одужання. Вони аналізували стан гранулоцитів у перехворілих на різних етапах і порівнювали його з показниками у здорових людей.

    В результаті автори з'ясували, що важка форма інфекції пов'язана з підвищеним рівнем зрілих і незрілих нейтрофілів і зниженням рівнів еозинофілів і базофілів (різновиди гранулоцитів).

    «Наше дослідження виявило значну зміну характеристик всіх підтипів гранулоцитів у пацієнтів з Covid-19. Це може бути пов'язано з тяжкістю захворювання. За допомогою вимірювання характеристик гранулоцитів, а також визначення наявності широко використовуваних біомаркерів, таких як С-реактивний білок і креатинін, можна передбачити основні клінічні особливості інфекції, наприклад функцію зовнішнього дихання і розвиток поліорганної недостатності», – повідомила ведучий автор дослідження Магда Лурда.

    Нагадаємо, Базована в США фармацевтична компанія Pfizer тестує таблетки від коронавірусу.

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    Теги: Швеція США епідемія коронавірус
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    Аналіз крові здатен показати важкість перебігу коронавірусу – дослідження вчених