Антитіла до Covid-19: аналітик пояснив, чому не варто робити перевірки

Тести не показують «рівень імунітету»

Наявність в організмі антитіл до респіраторних вірусів – це ще не показник стійкого імунітету проти коронавірусу. Свідченням цьому є дві причини: лабораторна і біологічна. Про це написав екоактивіст Євген Істрєбін на своїй сторінці у Facebook.

За словами аналітика, тести бувають якісні та кількісні. Перші показують є антитіла чи ні, другі – скільки їх у певному обсязі вашої крові.

«Минулого року, наприклад в Україні були тільки якісні тести, зараз є обидва види, і кожен з них видає вам якусь цифру. Якщо ви замовляли в лабораторії просто тест на антитіла без уточнень, то з високою ймовірністю вам зробили якісний тест. У якісному тесті теж пишеться цифра, але ця цифра не говорить про кількість антитіл, а тільки про якийсь технічний показник, який видає прилад», – написав Істрєбін.

Кров відправляють в лабораторію, де не під мікроскопом, а в спеціальних приладах аналізують. Для цього краплю крові капають в пробірку, де є шматок вірусу, і якщо у вашій крові є до нього антитіла, вони до нього пристануть і почнуть світитися.

«Рівень цього світіння вам і вказують у висновку до якісного тесту. Найчастіше цей рівень буде вимірюватися в OU / ml або оптичних одиницях / мл, це написано в довідці. Рівень світіння якось корелює з числом ваших антитіл в організмі, але мало хто знає як. 100 від 200 може відрізнятися в 2 рази, а може і в 10 разів, залежність не завжди лінійна. Цифра в ув'язненні в цих тестах не для вас, а для співробітників лабораторії. Тому все, що Ви у себе міряли якісними тестами, або міряли в минулому році – це все можна звести до відповіді «є» або «немає антитіл», і тільки», – додав екоактивіст.

Кількісні тести вже є досить давно, і вони складніше і трохи дорожче, в них використовується спеціальні контролі концентрації. Там 100 від 200 відрізняється дійсно в 2 рази, і концентрація буде вказана в МО/мл або IU/ml, що буде написано в довідках. Але їх теж не завжди можна порівнювати.

«Справа в тому, що різні лабораторії використовують різне обладнання та реагенти, і навіть одна і та ж лабораторія може поміняти реагенти за час своєї роботи. В результаті величина і одиниці виміру також будуть відрізнятися. 40 МО / мл в одній лабораторії це може бути 467 IU/ml в іншій і 3,2 МО / мл в третій. І ви не зможете порівняти свій дорогоцінний імунітет від коронавірусу з сусідським, та й зі своїм півроку тому», – написав Істрєбін.

Друга причина чому вам не варто вимірювати рівень імунітету за допомогою тестів на антитіла і мірятися цим рівнем з друзями – біологічна. Проблема в тому, що тести не показують «рівень імунітету».

«Рівень імунітету взагалі нічого не показує, як і рівень погоди. У такого складного явища як імунітет не може бути рівня. Імовірність захворіти коронавірусом залежить не тільки від рівня антитіл, який не так-то й просто вимірювати, а ще й від рівня Т-клітинного імунітету (який ще складніше вимірювати в Україні, але вже можна) і генетичної сприйнятливості до вірусу. А також і від ситуації навколо організму-температури повітря, кількості вірусних частинок, часу, проведеному в контакті з носієм, штамів вірусу і тп», – додав аналітик.

Яка саме кількість антитіл достатньо, щоб протистояти вірусу – ми ще не знаємо. ВООЗ тільки розглядає кілька варіантів, що можна прийняти за достатній мінімум – це вирішиться найближчим часом.

«Для імунітету після вакцин, наприклад, є таке поняття як корелят захисту. Це якийсь показник (найчастіше ті ж антитіла), рівень якого говорить про те, що людину захищений на 50 або 100% відсотків. Його використовують для порівняння різних вакцин або ефективності вакцин в нових умовах епідемії. Вакцинуватися однозначно треба, але ось прийняти рішення про перенесення повторної вакцинації на підставі рівня антитіл після першої – ми поки не вміємо. Всі міжнародні організації наполягають, що рішення про вакцинацію та повторну вакцинацію треба приймати не на підставі рівня антитіл, а виходячи з часу після першої вакцинації або перенесеної хвороби», – констатував Істрєбін.

Важливо пам'ятати:

Не кожен тест і не кожної лабораторії видає результат про кількість антитіл до вірусу, навіть якщо у вашій довідці є якісь цифри.

Кількість антитіл до вірусу не цілком відображає рівень захисту організму від вірусу.

Ми все ще не знаємо яка мінімальна кількість антитіл достатньо для захисту від вірусу.

Рішення про вакцинацію треба приймати виходячи з термінів перенесеної хвороби або минулої вакцинації, а не рівня антитіл.

Як повідомлялося, за час пандемії в Україні на Covid-19 захворіло понад 2,5 млн осіб, з них одужали 2,3 млн осіб, померло 56,9 тис. людей. За добу виявлено 4821 випадок інфікування.

Волонтерка повідомила, що в одеських ковід-реанімаціях закінчилися місця.

Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.