Антитіла до Covid-19: аналітик пояснив, чому не варто робити перевірки
Тести не показують «рівень імунітету»
Наявність в організмі антитіл до респіраторних вірусів – це ще не показник стійкого імунітету проти коронавірусу. Свідченням цьому є дві причини: лабораторна і біологічна. Про це написав екоактивіст Євген Істрєбін на своїй сторінці у Facebook.
За словами аналітика, тести бувають якісні та кількісні. Перші показують є антитіла чи ні, другі – скільки їх у певному обсязі вашої крові.
«Минулого року, наприклад в Україні були тільки якісні тести, зараз є обидва види, і кожен з них видає вам якусь цифру. Якщо ви замовляли в лабораторії просто тест на антитіла без уточнень, то з високою ймовірністю вам зробили якісний тест. У якісному тесті теж пишеться цифра, але ця цифра не говорить про кількість антитіл, а тільки про якийсь технічний показник, який видає прилад», – написав Істрєбін.
Кров відправляють в лабораторію, де не під мікроскопом, а в спеціальних приладах аналізують. Для цього краплю крові капають в пробірку, де є шматок вірусу, і якщо у вашій крові є до нього антитіла, вони до нього пристануть і почнуть світитися.
«Рівень цього світіння вам і вказують у висновку до якісного тесту. Найчастіше цей рівень буде вимірюватися в OU / ml або оптичних одиницях / мл, це написано в довідці. Рівень світіння якось корелює з числом ваших антитіл в організмі, але мало хто знає як. 100 від 200 може відрізнятися в 2 рази, а може і в 10 разів, залежність не завжди лінійна. Цифра в ув'язненні в цих тестах не для вас, а для співробітників лабораторії. Тому все, що Ви у себе міряли якісними тестами, або міряли в минулому році – це все можна звести до відповіді «є» або «немає антитіл», і тільки», – додав екоактивіст.
Кількісні тести вже є досить давно, і вони складніше і трохи дорожче, в них використовується спеціальні контролі концентрації. Там 100 від 200 відрізняється дійсно в 2 рази, і концентрація буде вказана в МО/мл або IU/ml, що буде написано в довідках. Але їх теж не завжди можна порівнювати.
«Справа в тому, що різні лабораторії використовують різне обладнання та реагенти, і навіть одна і та ж лабораторія може поміняти реагенти за час своєї роботи. В результаті величина і одиниці виміру також будуть відрізнятися. 40 МО / мл в одній лабораторії це може бути 467 IU/ml в іншій і 3,2 МО / мл в третій. І ви не зможете порівняти свій дорогоцінний імунітет від коронавірусу з сусідським, та й зі своїм півроку тому», – написав Істрєбін.
Друга причина чому вам не варто вимірювати рівень імунітету за допомогою тестів на антитіла і мірятися цим рівнем з друзями – біологічна. Проблема в тому, що тести не показують «рівень імунітету».
«Рівень імунітету взагалі нічого не показує, як і рівень погоди. У такого складного явища як імунітет не може бути рівня. Імовірність захворіти коронавірусом залежить не тільки від рівня антитіл, який не так-то й просто вимірювати, а ще й від рівня Т-клітинного імунітету (який ще складніше вимірювати в Україні, але вже можна) і генетичної сприйнятливості до вірусу. А також і від ситуації навколо організму-температури повітря, кількості вірусних частинок, часу, проведеному в контакті з носієм, штамів вірусу і тп», – додав аналітик.
Яка саме кількість антитіл достатньо, щоб протистояти вірусу – ми ще не знаємо. ВООЗ тільки розглядає кілька варіантів, що можна прийняти за достатній мінімум – це вирішиться найближчим часом.
«Для імунітету після вакцин, наприклад, є таке поняття як корелят захисту. Це якийсь показник (найчастіше ті ж антитіла), рівень якого говорить про те, що людину захищений на 50 або 100% відсотків. Його використовують для порівняння різних вакцин або ефективності вакцин в нових умовах епідемії. Вакцинуватися однозначно треба, але ось прийняти рішення про перенесення повторної вакцинації на підставі рівня антитіл після першої – ми поки не вміємо. Всі міжнародні організації наполягають, що рішення про вакцинацію та повторну вакцинацію треба приймати не на підставі рівня антитіл, а виходячи з часу після першої вакцинації або перенесеної хвороби», – констатував Істрєбін.
Важливо пам'ятати:
- Не кожен тест і не кожної лабораторії видає результат про кількість антитіл до вірусу, навіть якщо у вашій довідці є якісь цифри.
- Кількість антитіл до вірусу не цілком відображає рівень захисту організму від вірусу.
- Ми все ще не знаємо яка мінімальна кількість антитіл достатньо для захисту від вірусу.
- Рішення про вакцинацію треба приймати виходячи з термінів перенесеної хвороби або минулої вакцинації, а не рівня антитіл.
Волонтерка повідомила, що в одеських ковід-реанімаціях закінчилися місця.
Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.
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