Як коронавірус впливає на клітини мозку – опубліковані результати дослідження

Вчені дізналися, чому ті, хто заразився коронавірусом, втрачають нюх

Вчені дізналися, чому ті, хто заразився коронавірусом, втрачають нюх

Вчені спростували ураження клітин мозку коронавірусом

Медики з Німеччини та Бельгії заявили, що коронавірус безпечний для клітин мозку, наукову роботу опубліковано в журналі Cell.

Вчені вивчили аносмію – втрату нюху, яку лікарі вважають одним із основних симптомів Covid-19. Ними було проаналізовано дані 85 пацієнтів, включаючи померлих через кілька днів після зараження.

Експерти дійшли висновку, що головними об'єктами зараження SARS-CoV-2 в нюховому епітелії носової порожнини людини стають так звані сустентакулярні або підтримуючі клітини. Вчені не знайшли доказів того, що коронавірус заражає сенсорні нейрони, що відповідають за нюх.

«Паренхіматозна тканина нюхової цибулини також виявилася незачепленою. Таким чином SARS-CoV-2 не виглядає як нейротропічний вірус», – розповіли вони про вплив коронавірусу на клітини мозку.

Дослідження спростовує раніше висунуті припущення, що вірус уражає нейрони слизової нюхової оболонки.

Нагадаємо, раніше дослідники з Каролінського інституту (Швеція) навчилися прогнозувати тяжкість перебігу хвороби в людей, що захворіли на коронавірус, досліджуючи зміни форми та змісту гранулоцитів у крові.

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