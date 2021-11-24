Академія наук: Україна пройшла пік смертності від коронавірусу
Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей
Національна академія наук (НАН) опублікувала прогноз розвитку епідемії Covid-19 з 24 листопада по 7 грудня, згідно з яким пік смертності в Україні пройдено. Про це інформує НАН України у Facebook
Зазначається, що в останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками.
Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових випадків поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність – на 9%.
Найпізніше було пройдено пік смертності: 8-12 листопада. Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей, повідомляють у НАН.
Також науковці повідомляють, що попередній аналіз надлишкової смертності показав, що загальна смертність від причин, пов’язаних із Covid-19, протягом усього періоду епідемії в Україні у 2,15 раза перевищує зареєстровану смертність від коронавірусу.
Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.
Зазначимо, за минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 14 тис. нових хворих на коронавірус та майже шість сотень смертей.
Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.
Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.
Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.