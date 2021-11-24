  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Академія наук: Україна пройшла пік смертності від коронавірусу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Пік смертності в Україні пройдено 8-12 листопада - Академія наук: Україна пройшла пік смертності від коронавірусу
    Пік смертності в Україні пройдено 8-12 листопада
    фото: moz

    Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей

    Національна академія наук (НАН) опублікувала прогноз розвитку епідемії Covid-19 з 24 листопада по 7 грудня, згідно з яким пік смертності в Україні пройдено. Про це інформує НАН України у Facebook

    Зазначається, що в останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками.

    Порівняно з піковими значеннями, кількість позитивних ПЛР-тестів скоротилася на 53%, нових випадків поменшало на 30%, зайнятих ліжок у лікарнях – на 19%, добові госпіталізації зменшилися на 30%, смертність – на 9%.

    Найпізніше було пройдено пік смертності: 8-12 листопада. Спадання захворюваності спостерігається в усіх регіонах України, крім Закарпатської та Кіровоградської областей, повідомляють у НАН.

    Також науковці повідомляють, що попередній аналіз надлишкової смертності показав, що загальна смертність від причин, пов’язаних із Covid-19, протягом усього періоду епідемії в Україні у 2,15 раза перевищує зареєстровану смертність від коронавірусу.

    Ще Національна академія наук вирахувала ефективність вакцинації в Україні.

    Зазначимо, за минулу добу, 23 листопада, в Україні виявили 14 тис. нових хворих на коронавірус та майже шість сотень смертей.

    Раніше Міністерство охорони здоров’я повідомило, яке ускладнення через коронавірус трапляється все частіше.

    Також повідомлялося, що у коронавірусних лікарнях Київщини 98% важких хворих – невакциновані.

    Ще Україна продовжила контракт з Pfizer: за два роки надійде 50 млн доз вакцини.

    Читайте також матеріали «Главкома»:
    Теги: статистика смерть Україна епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Академія наук: Україна пройшла пік смертності від коронавірусу