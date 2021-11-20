Вчені передбачили затяжну пандемію дельтаподібних варіантів коронавірусу

Коронавірус може надовго закріпитися у світі через постійні мутації та стійкість

Американські вчені вважають, що Covid-19 продовжуватиме мутувати у нові штами

Поєднання здатності до повторного зараження і швидкості передачі інфекції – основні властивості «Дельта»-штаму SARS-CoV-2 – може привести до затяжної пандемії, повідомили вчені з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я Чана. Їх дослідження опубліковано в журналі Cell.

За час поширення Covid-19 його збудник мутував. Деякі варіанти швидко стали домінуючим штамом, наприклад «Альфа» (британський штам) і «Дельта» (індійський), у той час як «Бета» не зміг закріпитися або істотно вплинути на хід епідемії.

Автори роботи створили модель, яка показує, як пандемії, викликані гіпотетичними варіантами, будуть впливати на популяції, які використовують різні комбінації методів боротьби з інфекцією: масочний режим, дотримання дистанції і вакцинація. Аналіз передбачав кілька сценаріїв, включаючи комбінації двох ознак: швидкість зараження, аналогічна «Альфа»-варіанту; часткове вислизання від імунної відповіді, характерне для «Бети»; поєднання цих властивостей, як у «Дельти»; і варіант без перерахованих ознак.

Команда визначила, що індійський штам, що володіє відразу двома головними властивостями «Альфа» - і «Бета»-варіантів, викликає найбільші побоювання. За словами дослідниці Мері Бушман, найефективнішим способом знизити активність «Дельти» залишається масова імунізація.

«Потрібно, щоб люди усвідомили, що поява таких варіантів, як «дельта», робить вакцинацію ще важливішою. Навіть якщо ми не зможемо знищити вірус, ми можемо гарантувати, що люди зіткнуться із ним підготовленими», – резюмувала вчена.

Згідно з підрахунками Університету Джонса Хопкінса, з початку пандемії коронавірусом заразилися понад 256 млн осіб у світі, 5,1 млн померли. Найбільш складна ситуація складається в США, Індії, Бразилії та Великобританії.

Нагадаємо, вчені Інституту молекулярної біології і генетики (ІМБГ) виявили 11 різновидів штаму Дельта коронавірусної інфекції на території України.

Слід зазначити, що наразі науковці ІМБГ єдині в Україні вивчають мутації коронавірусу за допомогою методу секвенування нового покоління. В лютому 2021 р. саме вони вперше в країні детектували спалах штаму Альфа (на Івано-Франківщині), а в червні – появу нового штаму Дельта (у Києві та на Закарпатті).

Нагадаємо, нещодавно у Чехії виявили новий штам коронавірусу Delta.

Читайте також: