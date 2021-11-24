Євросоюз запроваджує локдауни для невакцинованих

МОЗ не прогнозує до нового року ще одного піку епідемії Covid-19

З середини жовтня у європейських країнах зростає кількість хворих на коронавірус. Тиждень тому у Німеччині був зафіксований рекорд – 81 тис нових хворих за добу. На піку сьогодні нова хвиля хвороби в Іспанії, Австрії та Польщі.

Водночас високий рівень вакцинації громадян (Іспанія – 80%, Франція – 71%, Німеччина – 67%, Велика Британія – 67%, Австрія – 67%, Польща – 53,6%) дозволяє пройти спалах Covid-19 з порівняно невеликою кількістю летальних випадків. Що дуже важливо, у країнах Євросоюзу високий показник щеплення серед груп ризику (наприклад, в Іспанії – 99%). Саме цей чинник обумовлює низький рівень смертності: в Іспанії за минулу добу померло 22 людини, в Австрії – 27, у Польщі – 8.

У більшості країн або вже запровадили, або обговорюють введення жорстких обмежень для невакцинованих. В Австрії, наприклад, не вакциновані можуть вийти з дому лише за товарами першої необхідності, для занять спортом на вулиці чи на роботу. Також їм заборонено відвідувати ресторани, кінотеатри, готелі, гірськолижні курорти або масові заходи за кількістю більше 25 людей.

У Данії, Франції та Німеччині обговорюють посилення обмежень для невакцинованих. Зокрема, у Німеччині планують запровадити обов’язкову вакцинацію для деяких категорій населення, в тому числі військових.

В Україні останнім часом – навпаки, спостерігається позитивна тенденція: зменшується кількість нових випадків та госпіталізованих. За минулий тиждень до «ковідних» лікарень доставлено 24,4 тис осіб, тоді як за попередній – 32 тис людей. Також вперше за три місяці кількість летальних випадків за минулий тиждень менше, ніж за попередній.

Найближчим часом з «червоної» зони можуть вийти 6 регіонів: Луганська, Львівська, Донецька, Одеська, Херсонська області та Київ.

Наскільки ця тенденція довготривала? З’явилась інформація, що в Україні начебто циркулює новий штам «Дельта плюс», який може за декілька тижнів спровокувати новий спалах пандемії.

Насправді, результати секвенування зразків з 9 областей країни показали, що ніякого нового штаму не з’явилось. У деяких регіонах зафіксована поява вихідного штаму «Дельта», тобто попереднього варіанту вірусу. Але немає жодних даних про те, що вихідний варіант вірусу викликає більш тяжкий перебіг захворювання, або що він більш стійкий проти антитіл.

Отже, в МОЗ не прогнозують до нового року ще одного піку епідемії Covid-19. Причин посилювати обмеження я не бачу. Водночас і послаблювати їх зарано. Наразі щеплення від Covid-19 однією дозою зробили 40% дорослого населення, двома – 32,5%. У нас доволі низький рівень вакцинації груп ризику. І це створює ризики чергового піку пандемії вже у наступному році.

Тому стратегія МОЗ з розширення переліку професій, для яких вакцинація обов’язкова – обґрунтована та виважена. З 9 грудня до переліку увійдуть працівники об’єктів критичної інфраструктури, закладів, що надають соціальні та реабілітаційні послуги, установ центральних органів влади. Також МОЗ планує залишити у «жовтих» зонах вимоги до невакцинованих, які діють у «червоних» зонах.

Джерело: блог Михайла Радуцького

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