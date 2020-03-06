У світі одужали понад 55 тисяч хворих на коронавірус
Кількість летальних випадків становить 3 383
У світі 55 418 осіб уже одужали після захворювання Covid-19, викликаного новим типом коронавірусу.
Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, повідомляє «Радіо Свобода».
Загалом у світі кількість зафіксованих випадків коронавірусу сягнула 98 370. Кількість летальних випадків становить 3 383.
Водночас генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що попри дуже тривожні ознаки, ситуація із коронавірусом у світі наразі не відповідає рівню пандемії. «Попри те, що ситуація може погіршитися та досягти рівня пандемії, є країни, які в цих умовах показали, що Covid-19 можна стримати», - сказав Гебреєсус.
Зазначимо, що за добу коронавірусом у світі заразилися понад 2200 людей
У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.
До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.
Також напередодні у Краматорську жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус.