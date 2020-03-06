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    У світі одужали понад 55 тисяч хворих на коронавірус

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    У світі одужали понад 55 тисяч хворих на коронавірус

    Кількість летальних випадків становить 3 383

    У світі 55 418 осіб уже одужали після захворювання Covid-19, викликаного новим типом коронавірусу. 

    Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, повідомляє «Радіо Свобода».

    Загалом у світі кількість зафіксованих випадків коронавірусу сягнула 98 370. Кількість летальних випадків становить 3 383.

    Водночас генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що попри дуже тривожні ознаки, ситуація із коронавірусом у світі наразі не відповідає рівню пандемії. «Попри те, що ситуація може погіршитися та досягти рівня пандемії, є країни, які в цих умовах показали, що Covid-19 можна стримати», - сказав Гебреєсус. 

    Зазначимо, що за добу коронавірусом у світі заразилися понад 2200 людей

    В Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом Covid-2019.

    У дружини інфікованого коронавірусом жителя Чернівців ознак захворювання немає, а сам хворий почуває себе вже краще.

    До слова, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Також напередодні у Краматорську жінку госпіталізували з підозрою на коронавірус.

    здоров'я медицина хвороби вірус коронавірус
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