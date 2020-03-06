У світі одужали понад 55 тисяч хворих на коронавірус



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Кількість летальних випадків становить 3 383

У світі 55 418 осіб уже одужали після захворювання Covid-19, викликаного новим типом коронавірусу.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Гопкінса, повідомляє «Радіо Свобода».

Загалом у світі кількість зафіксованих випадків коронавірусу сягнула 98 370. Кількість летальних випадків становить 3 383.

Водночас генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що попри дуже тривожні ознаки, ситуація із коронавірусом у світі наразі не відповідає рівню пандемії. «Попри те, що ситуація може погіршитися та досягти рівня пандемії, є країни, які в цих умовах показали, що Covid-19 можна стримати», - сказав Гебреєсус.

Зазначимо, що за добу коронавірусом у світі заразилися понад 2200 людей