Без паніки! Київ посилює заходи для запобігання коронавірусу



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Столиця вводить комплекс дій, який застосовується у всіх країнах при виникненні епідзагрози

У Києві вводяться додаткові заходи для запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції COVID-19. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Столиця вживає заходів для попередження завезення і розповсюдження нової коронавірусної інфекції. Місто робить усе, аби забезпечити своєчасне виявлення й ізоляцію осіб із ознаками коронавірусу на території Києва. У повну готовність ми, звичайно, переводимо заклади охорони здоров’я. Але й інші сфери мають вжити заходів, аби ми разом упередили загрозу можливого розповсюдження коронавірусу в столиці», – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Департамент охорони здоров’я має забезпечити в медичних закладах окремий прийом пацієнтів із ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій, пневмонії; відбір біологічного матеріалу від хворих із респіраторною симптоматикою для проведення лабораторних досліджень. Фахівців бригад швидкої медичної допомоги, закладів охорони здоров’я, які надають амбулаторну та стаціонарну допомогу хворим, мають забезпечити пульс-ексиметрами, апаратами для неінвазивної вентиляції легень.

Департаменту охорони здоров’я та КП «Фармація» доручено забезпечити медичні заклади незнижувальним запасом противірусних препаратів, у тому числі, рекомендованих для лікування нової коронавірусної інфекції (COVID-19), дезінфекційними засобами та засобами індивідуального захисту. Аптечну мережу – достатньою кількістю противірусних, лікувальних і вітамінних препаратів, засобів неспецифічної профілактики грипу і гострих респіраторних захворювань, а також засобів індивідуального захисту та безперебійну їх реалізацію.

«Рішення, прийняті сьогодні на комісії, – це той комплекс дій, який застосовується у всіх країнах при виникненні епідзагрози. У місті визначені сім медзакладів, які оснащені відповідним чином і мають висококваліфікованих інфекціоністів. Проведено навчання для лікарів первинної та вторинної ланки. Від початку тижня у столичних школах та дитячих садочках почали вимірювати температуру учням і вихованцям. Місто власними силами створить додаткові фільтри у аеропортах. Ми готові і діємо відповідно до ситуації. Я закликаю всіх не сіяти паніку, дотримуватися санітарно-гігієнічних норм та бути відповідальними як за своє здоров’я, так і за оточуючих. При найменших проявах хвороби звертайтеся до свого сімейного лікаря», – наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Також він нагадав, що в столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).

Департамент транспортної інфраструктури, КП «Київський метрополітен», КП «Київпастранс» мають посилити поточні дезінфекційні заходи на зупинках транспорту, у приміщеннях станцій метрополітену, рухомому складі, вагонах поїздів, у вестибюлях та приміщеннях станцій метрополітену. А також забезпечити працівників засобами особистої гігієни та індивідуального захисту (антисептичними засобами, масками медичними одноразового використання) та здійснювати щоденний контроль за станом їхнього здоров’я, аби не допускати до роботи осіб з ознаками респіраторного інфекційного захворювання.

Керівники установ, підприємств, організацій мають посилити режим поточної дезінфекції у місцях масового перебування людей, таких як: вокзали, заклади торгівлі, заклади культури та торговельно-розважальні заклади, кінотеатри тощо. Працівникам закладів керівники мають забезпечити необхідні умови для дотримання правил особистої гігієни, провести відповідні навчання щодо запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції.

Департамент освіти і науки, Департамент молоді та спорту, Департамент соціальної політики, Департамент культури, районні в місті Києві державні адміністрації, керівники вищих навчальних закладів мають обмежити проведення культурно-масових заходів в закритих приміщеннях закладів та гуртожитків, а також проводити вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів, забезпечити дотримання нормативних показників температури повітря, проводити часте регулярне наскрізне провітрювання приміщень тощо.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі найбільшим викликом для уряду є поширення коронавірусу.

3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

Ввечері 5 лютого у Чернівецькій області після першого випадку коронавірусу запровадили карантин у навчальних закладах.

Ще двох буковинців 5 березня госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні із підозрою на коронавірус. Напередодні вони подорожували Італією.

У лабораторії наразі досліджують ще 10 зразків, відібраних у людей із підозрою на коронавірус.

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