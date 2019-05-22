В Україні стартує реформа екстреної медичної допомоги



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Перший етап змін екстреної медичної допомоги розпочнеться уже цього року у шести пілотних регіонах

Міністерство охорони здоров'я України розпочинає перший етап трансформації екстреної медичної допомоги.

Про це 22 травня повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначається, що Кабмін ухвалив концепцію розвитку екстреної медичної допомоги, направив кошти на пілотний проект у шести регіонах і затвердив закупівлю сучасних диспетчерських служб по усій країні.

«Мета трансформації: якісна та доступна екстрена медична допомога, щоб в критичній ситуації кожен українець оперативно отримував необхідну допомогу, престижність професій працівників екстреної медичної допомоги і достойна оплата їхньої праці», - заявили в міністерстві.

Повідомляється, що зміни відбудуться упродовж наступних п’яти років. Перший етап змін розпочнеться уже цього року у шести пілотних регіонах. На реалізацію змін у Держбюджеті передбачено 922,5 млн гривень.

У рамках пілотного проекту передбачено закупівлі у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та Києві: спеціалізованого санітарного транспорту та оснащення для навчально-тренувальних відділів центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЦЕМД).

Також передбачена закупівля апаратно-програмного комплексу диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по всій Україні.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, в яких випадках потрібно викликати швидку допомогу.