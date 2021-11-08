США відкривають кордони для щеплених мандрівників

Американська туристична галузь очікує значний туристичний бум

Сполучені Штати з 8 листопада дозволять в’їзд на свою територію повністю вакцинованих від Covid-19 пасажирів із 33 країн, які раніше потрапили під обмежувальні заходи.

Згідно з рішенням Білого дому, охочі в’їхати до США, крім повного курсу щеплень, повинні мати негативний тест на Covid-19, який був зроблений не раніше трьох діб до поїздки. Режим обов’язкового карантину не передбачений, передають Independent та ВВС.

Нові правила означають завершення дії суворих заходів, запроваджених торік. Вони заборонили в’їзд до США більшості іноземців, які впродовж двох тижнів до поїздки побували в Китаї, Індії, ПАР, Ірані, Бразилії, Великій Британії та ще ряді європейських країн. При цьому Сполучені Штати протягом усього часу пандемії дозволяли в’їзд іноземним авіапасажирам з понад 150 держав. Така політика, як стверджували критики, не мала сенсу, оскільки в чорний список не потрапили деякі країни з високим рівнем заражень, відзначається в публікації «Голосу Америки».

У Вашингтоні наголошують, що до США зможуть в’їхати ті, хто зробив щеплення одним із препаратів, схвалених американським регулятором FDA, або вакцинами зі списку Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Поки що затверджені вакцини BioNTech/Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson, а також препарати AstraZeneca, Covaxin, Sinopharm та Sinovac.

Крім того, іноземні мандрівники при перетині американського кордону мають пред'явити негативний тест на коронавірус, зроблений не раніше ніж за три доби до в'їзду до країни. Тим, на кого поширюється звільнення від вакцинації, потрібен тест, зроблений пізніше 24 годин.

Громадяни Сполучених Штатів, які повертаються на батьківщину, не зобов'язані пред'являти свідоцтва про зроблені щеплення.

З січня, однак, щеплення від коронавірусу стане обов'язковою умовою для в'їзду іноземних громадян до Сполучених Штатів через морські та сухопутні пункти пропуску незалежно від мети поїздки.

Тим часом, через стрімке погіршення епідситуації в Україні, нашу країну за рішенням послів ЄС можуть виключити із «зеленого списку» Євросоюзу.

Крім того, влада Австрії посилила обмеження для нещеплених від Covid-19.

Зазначимо, що з 8 листопада українців без щеплення відсторонять від роботи: список професій.

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