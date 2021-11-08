Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону: що заборонено

Волинь відсьогодні перейшла у «червону» зону: тепер там вже 16 областей

на «червоному рівні» робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил

Волинська область з понеділка, 8 листопада, увійшла до червоної карантинної зони: через несприятливу ситуацію з коронавірусом тут почали діяти жорсткі обмеження.

Посилення карантинних обмежень відбулося з 00:01 ночі проти 8 листопада. При цьому рішення урядової комісії щодо локдауну в регіоні було ще 5 листопада.

Відтак, з 00:00 8 листопада до окремого рішення заборонено:

відвідувати торговельно-розважальні центри неповнолітніми без супроводу дорослих із сертифікатом вакцинації або ПЛР-тестом;

перебувати на зупинках, в переходах, на території лікарень та в інших місцях, де важко дотримуватися дистанції в 1 метр, без одягненої маски;

роботу закладів громадського харчування, кафе, ресторанів, хостелів, закладів соцзахисту, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів без глядачів, заходів з атестації та оцінювання якості освіти (дозволяється за умови наявності у відвідувачів та робітників закладів негативного ПЛР-тесту або експрес-тесту).

Обмеження не діятимуть, а закладам можна працювати в разі, якщо всі 100% їхніх працівників і відвідувачів будуть вакциновані або матимуть негативний результат ПЛР-тесту, отриманий в останні 72 години.

Наразі, за даними Міністерства охорони здоров’я, у «червоній зоні» епіднебезпеки перебувають Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Волинська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська області та Київ.

За даними МОЗ, на Волині з початку пандемії зафіксовано понад 80 тисяч випадків COVID-19, минулої доби захворіли 612 людей, померли – 13 (із загалом 1599).

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.