Чи можна звільняти працівника через відсутність щеплення проти коронавірусу? Пояснення юристів

Звільнення заборонене, працедавець може відсторонити людину від виконання обов’язків, але й зарплати у такому випадку не чекайте

Контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти Covid-19 працівниками та державними службовцями покладено на керівників органів і підприємств

Міністерство охорони здоров'я України своїм наказом від 4 жовтня 2021 року №2153 затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти Covid-19.

Ідеться, зокрема, про працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів; місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів; закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

Чи можуть звільнити таких працівників із роботи, якщо вони так і не зроблять щеплення, «Главкому» пояснила правниця Оксана Мірошниченко із адвокатського бюро «Мірошниченко і партнери».

«У жодному разі, звільнення заборонене, працедавець може лише відсторонити людину від виконання обов’язків. Працівник навіть у разі відсторонення залишається у трудових правовідносинах. Водночас стаття 94 Кодексу законів про працю каже про те, що оплата праці здійснюється за виконану роботу. Якщо працівник не виконує роботу, він не отримує зарплату протягом періоду, на який відсторонений», – зауважує Мірошниченко.

За словами правниці, постанова Кабміну №1236 вказує на те, що працедавець зможе відстороняти від роботи невакцинованих підлеглих із 8 листопада. У цій же постанові сказано, що «контроль за проведенням обов’язкових профілактичних щеплень проти Covid-19 працівниками та державними службовцями, обов’язковість профілактичних щеплень яких передбачена переліком професій», покладено на керівників державних органів і керівників підприємств.

«Тобто ідеться про керівників підприємств не тільки державної чи комунальної форм власності. У ст. 46 Кодексу законів про праці ідеться, що «відсторонення від роботи власником або уповноваженим ним органом допускається… в інших випадках, передбачених законодавством». Під ці «інші випадки» потрапляє якраз обов’язок щеплення від Covid-19», – пояснила юристка.

Таким чином, стаття 286 Цивільного кодексу, у якій зазначено: «Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи», у випадку зі щепленнями від Covid-19 не спрацює.

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