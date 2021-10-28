МОЗ затвердив список протипоказань до вакцинації

Тим, кому не можна вакцинуватися проти Covid-19, видаватимуть довідки

Протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення

Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У документі вказано такі типи протипоказань:

абсолютні протипоказання, якщо чітко є певна можливість виникнення серйозної побічної реакції;

застереження (вакцинація з обережністю), коли остаточне рішення щодо щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг над ризиками;

тимчасові протипоказання (тоді в довідці вказується термін дії) чи протипоказання для вакцин лише з конкретного типу (якщо є можливість щеплення іншим типом вакцини – довідка не надається).

Загалом визначено 16 причин для або відмови від вакцинації (постійної або тимчасової), або для її проведення із застереженням.

«Наприклад, діагноз тромбоз із тромбоцитопенією означає в певних випадках абсолютні постійні протипоказання до вакцин на векторній основі (АstraZeneca і деякі інші). Наслідком міокардиту і/або перикардиту є абсолютні протипоказання для мРНК-вакцин (Pfizer/Moderna)», – каже нардеп.

За його словами, у кожному конкретному випадку має бути відповідність діагнозу протипоказанням.

Радуцький відзначив, що, за оцінкою МОЗ, реальні протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Також в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

Крім того, МОЗ спростував головні фейки про covid-вакцинацію.

Додамо, що Україна оновила добовий рекорд щеплень від коронавірусу. Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозою – 9,5 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7,2 млн осіб. Загалом проведено майже 16,8 млн щеплень.

В Україні роблять covid-щеплення вакциною CoronaVac компанії Sinovac Biotech, Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та AstraZeneca-SKBio, цей препарат виробляється у Південній Кореї.

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