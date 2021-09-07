В Україні за добу – понад дві тисячі нових хворих на коронавірус

За минулу добу на коронавірус захворіли 2197 людей в Україні

Вчора 53 людини з Covid-19 померли від ускладнень

За добу 6 вересня в Україні виявили 2 197 нових хворих на Covid-19. Зокрема, захворіли 197 дітей та 37 медпрацівників. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Також за минулу добу 485 осіб госпіталізували, 1 429 осіб одужало, 53 – померли від ускладнень.

За добу методом ПЛР протестували 22 596 осіб, методом ІФА – 7 811 осіб, експрес-тестами – 17 992 особи.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 2 300 504 особи, одужало – 2 214 606 осіб, летальних випадків – 54 054.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (304), Львівській (165), Харківській (163), Дніпропетровській (151) та Запорізькій (149) областях.

До слова, МОЗ пропонує посилити карантин в Україні. Очікується, що посилення карантину буде вже з наступного понеділка.

Також МОЗ назвав головну умову для переходу шкіл на дистанційне навчання.

Зазначимо, що у соціальних мережах оприлюднили інформацію про те, що по всій території України школи переходять на дистанційне навчання. У Міністерстві освіти цей факт спростували. У МОН додали, що навіть за погіршення епідемситуації деякі школи зможуть працювати очно.

Тим часом головний санітарний лікар вважає, що Україні уникнути локдауну не вдасться. Але його очікувати можна не раніше листопада. Однак головний санітарний лікар наголосив, що для вакцинованих громадян планують ввести привілеї, зокрема це стосуватиметься відвідувань спортзалів.

Раніше влада Києва спростувала введення локдауну у вересні.

Нагадаємо, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.